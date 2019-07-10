Türkiye yarı açık cezaevi oldu

İsmail Arı

AKP döneminde 700 bine yakın yurttaş denetimli serbestlik hükümleri kapsamında karakola giderek “Ben buradayım, kaçmadım” diyerek imza atıyor. AKP döneminde cezaevlerin dolup taşması ve yeni yapılan cezaevlerinin de Adalet Bakanlığı’nın ihtiyacını karşılamamasıyla 700 bine yakın yurttaş dışarıda cezalandırılıyor. Adli para cezası karşılığında ise 27 bin kişi kamu hizmeti görüyor.

Denetimli serbestlik kapsamındaki uygulamalarda 449 bin 429 ile “Adli Kontrolle Salıverme” ilk sırada yer aldı. 76 bin 540 kişi “Tedavi ve Denetimli Serbestlik” , 107 bin 906 kişi “Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı”, 27 bin 22 kişi de “Adli Para Cezası Karşılığı Kamuya Yararlı Çalışma” kapsamında cezasını çekiyor. İstatistiklere göre ayrıca 3 bin 740 kişi de bazı haklarını kullanmaktan yoksun bırakıldı.

22 BİNE YAKINI ÇOCUK

Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı rapora göre, 2018 yılında denetimli serbestlik hükümlerine tabi tutulan çocuk sayısı 19 bin iken 2019 Haziran ayı verilerine göre bu rakam 21 bin 880’e ulaştı. 17 bin 684 çocuğa “Adli kontrol şartı” uygulanırken 3 bin 224 çocuk da tedavi gerekesiyle denetimli serbestlikten yararlanıyor.

RAKAMLAR HER AY ARTIYOR

Denetimli serbestlik hükümlerine tabi olan yurttaş sayısı Nisan ayında 680 bin iken Mayıs ayında 683 bine, Haziran ayında 689 bine ulaştı. Konutta infaz olarak isimlendirilen ev hapsi uygulamasına tabi yurttaş sayısı da 61 oldu.

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CEZAEVLERİNDE 260 BİN KİŞİ

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre, Kasım 2018 itibarıyla Türkiye’deki tutuklular dahil cezaevi nüfusu 260 bin kişiye çıktı. Türkiye, bu rakamlar ile dünya sıralamasında 2009 yılında dokuzuncu sırada yer alırken 2017 yılında yedinci sıraya yükseldi.

BAKANLIK CEZAEVİ MEVCUDUNU GİZLİYOR

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Birkaç yıl önce 400-500 bin rakamlarını konuşurken şimdi 700 bine ulaşan rakamları konuşuyoruz. Adalet Bakanlığı, cezaevleri ile alakalı rakamları komisyona Kasım 2018’den sonra vermemeye başladı. Cezaevlerin rakamları ve denetimli serbestlik rakamlarıyla beraber bir milyon kişi adil olmayan yargıyla cebelleşiyor” dedi.

EV HAPSİ UYGULANMIYOR

Adalet Bakanlığı raporunda ev hapsi uygulanan kişi sayısının sadece 61 olduğuna da dikkati çeken Gergerlioğlu, “Anneler çocukları ile birlikte cezaevlerine yollanıyor. Anneleri cezaevlerine yollamayın, elektronik kelepçe takın veya ev hapsi uygulayın. Aileler ve çocuklar çok büyük sıkıntılar çekiyor. Elektronik kelepçeyi de sadece adli suçlarda uygulamayı kabul ettiler, siyasi suçlarda uygulamıyorlar” dedi.