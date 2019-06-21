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21.06.2019
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Türkiye yine en kötü 10 ülke arasında

2019 Küresel Haklar Endeksi’ne göre Türkiye, yine işçiler için dünyanın en kötü 10 ülkesinden biri. Raporda havalimanı işçilerine de yer verildi

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Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 2019 Küresel Haklar Endeksi’ni açıkladı. Türkiye bir kez daha işçiler için dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında yer aldı.

Buna göre, 2019 yılında işçiler için dünyanın en kötü 10 ülkesi şöyle: Cezayir, Bangladeş, Brezilya, Kamboçya, Guatemala, Kazakistan, Filipinler, Suudi Arabistan, Türkiye ve Zimbabve.

ABDULLAH KARACAN CİNAYETİ RAPORDA

Lastik-İş Sendikası Başkanı Abdullah Karacan’ın 13 Kasım 2018’de vurularak öldürüldüğüne dikkat çekilen raporda, Türkiye’ye ilişkin şu değerlendirme yapıldı: “Darbe girişiminden ve hükümet tarafından sivil özgürlüklere getirilen katı kısıtlamalardan bu yana, işçilerin özgürlükleri ve hakları, protestolara yönelik polis baskısı ve örgütlenmek isteyen işçilerin sistematik şekilde işten atılmasıyla inatla reddediliyor.”

HAVALİMANI İŞÇİLERİ TUTUKLANDI

Rapora göre Türkiye, en çok işçinin tutuklandığı ve gözaltına alındığı 4 ülkeden biri. Diğer ülkeler Çin, Hindistan ve Vietnam.

Havalimanı işçilerine yaşatılanlara dikkat çekilen raporda, şu bilgiler yer aldı.

“Yeni İstanbul Havalimanı inşaatında 14 Eylül 2018’de 10 binden fazla işçi sağlıksız ve güvensiz çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti. Protesto, polis ve asker tarafından göz yaşartıcı gaz kullanılarak şiddetle bastırıldı. İki gün sonra polis 400’den fazla işçiyi gözaltına aldı. Çoğu kısa süre sonra serbest bırakılırken, aralarında üç sendika temsilcisinin de olduğu 43 işçi çalışma özgürlüğünü engellemek, gösterilerle ilgili kanuna uymamak, polise direnmek ve kamu düzenine zarar vermekle suçlandı. Aralarında işçilere grev sırasında konuşma yapmakla suçlanan Dev Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut’un da olduğu 31 işçi tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.”

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OYAK RENAULT İŞÇİLERİNE HAPİS

Raporda sendika seçme haklarını savunan Oyak Renault işçilerine hapis cezası verilmesine de değinildi. Oyak Renault’da Mart 2016’da Birleşik Metal-İş’e üye olan işçiler sendika seçme özgürlüklerinin engellenmesi ve işten çıkarılmaları nedeniyle eylem yapmış, polis saldırısına maruz bırakılmıştı. İşçilere toplantı ve gösteri yasasına muhalefetten dava açılmıştı. 26 sendika üyesi, 2 Kasım 2018’de 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

DDK’YE SENDİKALARA MÜDAHALE YETKİSİ

Raporda, Devlet Denetleme Kurulu’nun yetkilerini genişleterek sendikaları ve meslek örgütlerini Cumhurbaşkanlığı vesayetine sokan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne de yer verildi. Raporda, bu kararnameyle birlikte sendikaların tüm belge ve etkinliklerinin herhangi bir yargılama süreci olmaksızın soruşturulabileceği belirtildi.

Raporda ayrıca Türkiye’nin, Hong Kong, Moritanya ve Filipinler ile birlikte işçilerin ifade ve toplantı özgürlüğünü reddeden ya da engelleyen 44 ülkeden biri olduğu vurgulandı.

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