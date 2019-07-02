21.6 C
Istanbul
03.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Türkiye'de 16 alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesinde

Türkiye’de 16 alan ‘kesin korunacak hassas bölge’ listesinde

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

2016 yılından beri Türkiye’de 16 alan, ‘kesin korunacak hassas bölge’ listesine alındı. Son olarak Kaş’taki Saklıkent’in de hassas bölge ilan edilmesiyle Antalya, 6 bölge ile liste başı oldu.

​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca daha önce, 1’inci, 2’nci, 3’üncü derece doğal sit alanı olarak ilan edilen bölgelerde tarama yaptırıldı. Üniversitelerdeki bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu ekolojik bilimsel raporlar oluşturuldu. Bunun üzerine 1’inci, 2’nci, 3’üncü derece doğal sit alanı olarak adlandırılan bölgeler, ‘kesin korunacak hassas alanlar’, ‘nitelikli korunacak alanlar’ ve ‘sürdürülebilir alanlar’ olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı. ‘Nitelikli korunacak alanlar’ ve ‘sürdürülebilir alanlar’ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ilan edilirken, ‘kesin korunacak alanlar’ Bakanlar Kurulu kararının ardından Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede ilan edilmeye başlandı. 

ANTALYA LİSTE BAŞI

Resmi gazetede 2016 yılından beri, 16 bölge, ‘kesin korunacak hassas bölge’ ilan edildi. Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri olan Antalya, kentteki 6 alanın hassas bölgeye alınmasıyla listede başı çekti. Listeye giren ilk bölge, 15 Ağustos 2016 tarihinde, Konyaaltı’ndan Kemer’deki Beldibi arasındaki kıyı bandı oldu. Listeye, Eylül 2017’de, Kumluca ilçesindeki Alakır Çayı girdi. Daha sonra sırasıyla Patara ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu, Alanya Kalesi ve son olarak bu yıl 27 Haziran’da Saklıkent Kanyonu listeye girdi.

İlginizi çekebilir:  Sahilde eşini döven adama çevredekilerden meydan dayağı

Antalya dışında ‘kesin korunacak hassas alanlar’ listesi:

Muğla: Menteşe- Milas- Marmaris- Ula kıyı bandı.

Konya: Akşehir Gölü.

Balıkesir: Ayvalık ilçesindeki Badavut Mevki, Ayvalık ilçesindeki Büyük Maden ve Küçük Maden adaları.

Çanakkale: Gelibolu Yarımadası.

Trabzon: Köprübaşı ilçesindeki Ağaçbaşı Turbalığı

Kayseri: Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleri.

İstanbul: Sarıyer ilçesindeki Marmaracık Tabiat Parkı, Çatalca ilçesindeki Kartepe.

Adana: Aladağ ilçesindeki Yerköprü Doğal Oluşumları.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,103AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Bütçeyi TCMB kapattı, ‘edepsizlik’ yapıp sormayın!

SELİN SAYEK BÖKE -
Ekonomide dikiş çoktan sökülmeye başladı. Sökülen yer artık yeni dikiş de tutmuyor....
Devamını Oku

Gelecek gelecek mi?

KAAN SEZYUM -
Geleceğimizden ne bekliyoruz? Geleceğinizden ne bekliyorsunuz? Kendinizi 5 yıl sonra nerede görmek...
Devamını Oku

Anhedonik zamanlar

BÜLENT USTA -
Çocuklar için haz alma, yetişkinlere göre daha önemli bir şeydir. Şair Nilgün...
Devamını Oku

Süperkıta Orkestras

TARIK GÜNERSEL -
300 milyon yıl önce birleşen kıtaların oluşturduğu süperkıta Pangea 175 milyon yıl...
Devamını Oku

Göçmenleri kurtaran Carola Rackete serbest bırakıldı

birgun.net -
Kurtardığı göçmenlerle İtalyan limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen, ardından İtalya’nın Lampedusa adası limanına...
Devamını Oku

Fransa’da acil servis çalışanlarından grev

birgun.net -
Fransa'da 154 hastanenin acil servisindeki sağlık görevlileri kötü çalışma koşullarına dikkat çekmek...
Devamını Oku

İYİ Parti’nin TRT önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

birgun.net -
Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye röportaj vermesi sonrası İYİ Parti tarafından...
Devamını Oku

Fethullah Gülen’in şikayetiyle gazeteci Barış Pehlivan’a hapis kararı

birgun.net -
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, FETÖ'nün 1 numarası Fethullah Gülen’in şikayetiyle...
Devamını Oku

Ali Babacan hakkında suç duyurusu

birgun.net -
Eski Hazine çalışanı Ali Çevik, eski bakan Ali Babacan hakkında "FETÖ'ye bilerek...
Devamını Oku

Bülent Arınç’tan ‘maaş zammı’ açıklaması: ‘Tek yetkili Erdoğan’

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarılmasına...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi