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03.04.2019
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Türkiye’de akademik özgürlük yok ediliyor

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Almanya Üniversite Rektörleri Konferansı, Türkiye’de bilim insanlarına yönelik giderek artan baskıyı eleştirdi. Konferans başkanı, Türkiye’de akademik özgürlüğün yok edilişini kaygıyla izlediklerini söyledi.

Almanya Üniversite Rektörleri Konferansı (HRK) Türkiye’deki bilim insanlarına yönelik ihraç ve yargılama gibi giderek artan baskıları eleştirdi. HRK’nin Başkanı Peter-Andre Alt, söz konusu eylemleri en sert biçimde kınadıklarını söyledi. Alt, “Türk devleti, vatandaşlık hakları kapsamında özgürce düşüncelerini ifade etme hakkını kullanan bilim insanlarına karşı sistematik ve son derece sert bir tutumla hareket ediyor” diye konuştu.

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HRK Başkanı, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenlere yönelik baskıları eleştirerek,”Türkiye’deki akademik özgürlüğün nasıl yok edilmeye çalışıldığını kaygıyla izlediklerini” söyledi. HRK, şu sıralar özellikle hakkındaki hapis cezası onanan barış akademisyeni siyaset bilimci Prof. Dr. Füsun Üstel ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenler hakkında “terör propagandası yapmak” suçlamasıyla davalar görülmeye başlanmıştı.

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