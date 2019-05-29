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29.05.2019
Anasayfa EKONOMİ Türkiye'de yeni bir banka kuruluyor

Türkiye’de yeni bir banka kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Golden Global Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDD), “Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.” adıyla bir bankanın kuruluşuna izin verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü(29 Mayıs 2019) sayısında yayımlanan BDDK kararında şöyle denildi:

“Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın tarafından Türkiye’de ‘Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’ unvanlı 150 milyon Türk Lirası sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.”

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