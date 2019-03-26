“Türkiye’de Yeni Hayat ve Kadın” anlatılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde düzenlenen “Kent Söyleşileri”nin bu ayki konuğu Prof. Dr. Zafer Toprak olacak. Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek söyleşinin konu başlığı “Türkiye’de Yeni Hayat ve Kadın”.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), “Kent Söyleşileri” serisinde İzmirlileri değerli konuklar ve ilginç konularla buluşturmaya devam ediyor. 27 Mart Çarşamba günü saat 18.00’de başlayacak bu ayki söyleşide, Koç ve Boğaziçi üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Zafer Toprak konuk edilecek. 27 Mart’ta gerçekleştirilecek söyleşinin konusu ise Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş döneminde kadınların statüsünü anlatan “Türkiye’de Yeni Hayat ve Kadın” olacak.

Usta isim..

Tarihçi, yazar, akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1971’de Londra Üniversitesi’nde ‘Alan Araştırmaları’ konusunda yüksek lisansını, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktorasını tamamladı. St. Olaf Üniversitesi’nden fahri doktora aldı. Akademik çalışmalarında 19. ve 20. yüzyıl Türkiye toplumsal, ekonomik ve kültürel tarihi üzerine yoğunlaşan, bu alanda pek çok kitabı, makalesi bulunan ve son olarak “Türkiye’de Popülizm 1908-1923” ve “Türkiye’de Yeni Hayat: İnkılap ve Travma” adlı kitapları yayınlanan Prof. Dr. Zafer Toprak, çok sayıda sergi ve müzenin de küratörlüğünü yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün kurucu başkanı ve Türkiye Bilimler Akademisi üyesi olan Toprak, halen Koç ve Boğaziçi üniversitelerinde ders vermeye devam ediyor.