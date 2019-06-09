Türkiye’den 110 bin ton atık Akdeniz’e karışıyor

Akdeniz sularına her yıl 600 bin ton plastik atık karışıyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) 22 Akdeniz ülkesinin plastik atık yönetimini incelediği raporu önceki gün yayımlandı. WWF’nin Dünya Okyanus Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Akdeniz ülkelerinin plastik atık karnesi çıkartıldı.

Akdeniz’de bölge ülkeleri her yıl 24 milyon ton plastik atık üretiyor. Bu atıkların yüzde 42’si yakılıyor, yüzde 14’ü gömülüyor ve sadece yüzde 16’sı geri dönüşüme kazandırılıyor. Atıkların yüzde 28’i ise hiçbir işleme tabi tutulmuyor.

Rapora göre, her yıl doğaya terk edilen plastik atıkların 600 bin tonunun yolculuğu Akdeniz’e kadar uzanırken; dakikada 33 bin 880 plastik şişeye denk gelecek kadar plastik atık karışıyor.

Akdeniz’de 247 milyar plastik var

Akdeniz yüzeyinde hali hazırda 247 milyar plastik parçanın bulunduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, eğer önlem alınmazsa bu rakamın 2050’ye kadar dört katına çıkacağı uyarısında bulunuyor.

Akdeniz bölgesinde atık yönetimi dışında kalan plastik çöplerin;

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• yüzde 43.1’i Mısır’da

• yüzde 19.1’i Türkiye’de

• yüzde 7.6’sı ise İtalya‘da.

Bu üç ülkeyi Cezayir ve Fas takip ediyor.

Mısır’da doğaya terk edilen plastik atıkların yaklaşık 250 bin tonu Akdeniz’e karışıyor.

Türkiye’de bu rakam 110 bin, İtalya’da ise 40 bin.