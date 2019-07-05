6 ayda 5 bin iltica başvurusu: Almanya bizi kıskanıyor!

Alman İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre bu yıl Ocak-Haziran ayları arasında Almanya’ya toplam 72 bin 953 iltica başvurusu yapıldı.

Türkiye ilk altı ayda en fazla başvuru yapan ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı. En fazla iltica başvurusu yapan ilk dört ülke sırayla Suriye, Irak, Nijerya ve Afganistan oldu. Bu dönemde Türkiye’den Almanya’ya 4 bin 969 iltica başvurusu yapıldı. 2018 yılının ilk altı ayında Türkiye’den Almanya’ya yapılan iltica başvurularının sayısı 4 bin 329 olarak gerçekleşmişti. Aradaki fark yüzde 15’lik bir artışa tekabül ediyor.

Haziranda üçüncü sırada

Verilere göre Türkiye’den Almanya’ya Nisan ayında 729, Mayıs ayında 989 ve Haziran ayında ise 751 kişi sığınma başvurusu yaptı. Türkiye Haziran ayında en fazla iltica başvurusu yapan üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye’de 2016 Temmuz’undaki darbe girişiminden bu yana Almanya’ya iltica başvuruları ciddi oranda artış kaydetti. Alman Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin (Bamf) verilerine göre 2016’da başvuru sayısı 5 bin 742‘den, 2017’de 8 bin 483‘e, 2018’de ise 10 bin 655’e yükselmişti.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ ÜNİVERSİTELİ

Aynı kurumun şubat ayında açıkladığı verilere göre ise Türkiye’den iltica başvurusu yapan her iki kişiden birinin üniversite mezunu olduğunu ortaya koymuştu. 2018 yılının ilk yarısında Türkiye’den yapılan başvurularda başvuru sahiplerinin yüzde 48’inin üniversite mezunu olduğu, buna karşın diğer ülkelerden yapılan başvurularda üniversite mezunu olanların ortalamasının yüzde 17 olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında Türkler 10 bin 655 başvuruyla Almanya’ya iltica başvurusunda bulunanlar arasında altıncı sırada yer almıştı. 2017’de bu rakam 8 bin 483 olarak kaydedilmişti.

Yine İçişleri Bakanlığı verilerine göre darbe girişimi sonrasında Türkiye’den birçok diplomat ve kamu görevlisi de iltica başvurusunda bulundu. Bakanlık 2018 yılında 316 diplomatik pasaportlu ve 115 kamu görevlisinin başvuru yaptığını, rakamların eş ve çocukları da içerdiğini bildirdi.