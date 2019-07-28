Türkiye’den emeklilik AKP’nin son ‘kıyağı’

Mustafa Ayrancı – Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği

AKP iktidarı uyguladığı ekonomik politikalarla yandaşlarını zengin ederken ülkenin ekonomisini dibe vurdurdu.

Para bitti, yeni kaynak lazım. Sıra yurtdışındaki Türkiyelilere de gelecekti. AKP iktidarına tam destek veren yurtdışı Türkiyeli toplumu cezasız kalmamalıydı, kalmadı da.

Meclis’ten geçen en son torba yasa (Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) ile yurtdışındaki vatandaşlarının Türkiye’den emekliliği hedef alındı. 3201 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ile yurtdışında yaşayan Türkiyeli vatandaşlarının ve mavi kart sahiplerinin artık hizmet borçlanması yaparak emekli olma olanağı bulunmuyor.

En düşük günlük borçlanma tutarı prime esas asgari günlük kazancın yüzde 32’sinden yüzde 45’ine çıkarıldı. Bunun anlamı, bir gün karşılığı ödenecek prim günlük 27 lira 289 kuruş iken 38 lira 376 kuruşa yükseldi.

Türkiye’de ikamet edenlerin analık, askerlik, doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık için geçen süreler, avukatlık stajı süreleri gibi çok farklı borçlanma türleri bulunmaktadır. Bunlar için yüzde 32 olan prim borçlanma oranında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Hedefte yurtdışındakiler bulunmaktadır. Devlet kendi vatandaşları arasında ayrım yapmaktadır.

Yeni yapılacak hizmet borçlanmalarının 5510 sayılı Kanunun 4-1(b) maddesine göre yapılması zorunlu tutuldu. Bu önceki Bağ-Kur mevzuatına tabi olmak anlamına geliyor. Bu zorunluluk bağlanacak yaşlılık aylıklarının daha düşük olması anlamına geliyor.

Erkek bir sigortalı için 9 bin gün karşılığında yatırılması gereken en düşük prim tutarı 2019 için 345.384 TL’dir. Bu kadar parayı 4-1(b) kapsamında yatırdığınızda alabileceğiniz aylık tutarı 1100 lira civarında olacaktır. 345 bin liranın getirisi hangi yatırım aracı olursa olsun 1100 liradan fazladır. Kadınlar da en az 7 bin 200 gün prim yatırmak zorundadır.

Artık Türkiye’ye gittim çalıştım ve sigortalı oldum gibi uygulamalar da olmayacak.

3201 sayılı Yurtdışı Emeklilik Kanunu 15 maddeden oluşuyor. 8 de geçici madde var. Bu kanun daha önce 20 kez değiştirilmişti. Yeni değişikliklerle bu sayı 25’e çıkmış oluyor. Bu kadar istikrarsızlık ancak bizim ülkemizde olur. Yurtdışındaki vatandaşlar, siyasetçiler ve bürokratlar ancak bu kadar suiistimal edilebilir.

Bu kadar çok değişiklik vatandaşın mahkeme kapılarında sürünmesine, aracılara, tefecilere para kaptırmasına yaradı. Dava açarsan şu kadar aylık, açmazsan şu kadar aylık. Vatandaş yıllarca bunlarla uğraştı. Devlet vatandaşına tuzak kurar mı? Aynı miktarda para yatıran aynı yaştaki iki kişiden biri 860 lira, diğeri bin 800 lira aldı. Aracıya para kaptıran, mahkemeye giden daha fazla aylık alma derdindeydi.

Emeklilik işlemleri dünyanın birçok ülkesinde çok basit işlemlerdir.

Bizde ne oldu?

2000 yılından önce çalışması bulunan ayrı, 2000 yılından sonra çalışması bulunan ayrı,

Türkiye’nin ikili sosyal güvenlik anlaşması yaptığı ülkedekiler ayrı, yapmadığı ülkedekiler ayrı,



kili sosyal güvenlik anlaşmasında sigortalılık başlangıcı ile ilgili madde olanlar ayrı, olmayanlar ayrı,

Ev kadını olanlar ayrı, ev erkeği olanlar ayrı,

SSK’lisi ayrı, Bağ-Kur’lusu ayrı,

Adı üzerinde sosyal güvenlik. Bu kadar ayrım, bu kadar farklılaştırma olur mu?

Bütün bu koşullara göre çok az para yatırıp en yüksek aylığı almak mümkün iken en fazla parayı yatırıp en az aylığı almak ta mümkündü.,

Ya mal varlığına ne diyeceğiz? Ya geri kabul anlaşması… Tüm bunlar için biz hep söyledik ve yazdık. Ne yazık ki basta Hollanda’daki yandaşlar ve kimi gazeteciler yalakalık yaparak davetlerde boy gösterme adına söylediklerimizi yazmadılar üstelik bize karşı tavır aldılar.

AKP adaleti sağladı

Verin 350 bin lirayı, alın 1100 lira aylığı. Adalet dediğin böyle olur.

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KAPIKULE’DE KUYRUK

AVRUPA ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelişleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluğu arttırdı. 30 Haziran’dan bu yana Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 128 bin araçla 560 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, yaz tatillerini geçirmek için karayoluyla, Türkiye’ye gelişleri devam ediyor. Bulundukları ülkelerden aileleriyle birlikte yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.