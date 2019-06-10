Türkiye’den İzlanda’ya nota

Türkiye, A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda’da havaalanında gördüğü olumsuz muameleyi kınayan ve konuya ilişkin ek güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep eden nota verdi.

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı’na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda’ya durumu kınayan nota verildi.

Notada, A Milli Futbol Takımı’nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız tavırlara dikkat çekildi.

Notada, A Milli Futbol Takımı’na yönelik muamele kınandı ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi.

Ayrıca Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye’nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda’ya doğru yola çıktı.

İlginizi çekebilir: Bahçeli'den "İsmail Küçükkaya" tepkisi: İzlemeyeceğim

Gençlik ve Spor Bakanı İzlanda’ya gidiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’na destek olmak amacıyla İzlanda’ya gitme kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda yapacağı maç için İzlanda’da bulunan ay-yıldızlı kafilenin Keflavik Havalimanı’nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen İzlanda’ya gidecek.

A Milli Futbol Takımı’nın havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına tepki gösteren Kasapoğlu, millileri yarın oynanacak maçta yalnız bırakmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Dün İzlanda’da milli takım kafilemize ne uluslararası hukuka ne de sportmenliğe yakışan çirkin olaylardan ötürü oradaki duruma vaziyet etmek için İzlanda’ya gidiyorum. Millilerimiz yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz olarak en güçlü şekilde yanlarında olacağız.” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVKİDAŞINI ARAYACAK

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı’nı arayacak.

MİLLİ TAKIM 3 SAAT BEKLETİLDİ

Konya’dan özel uçakla İzlanda’nın Keflavik Havalimanı’na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti.

EMRE’YE TUVALET FIRÇASI UZATILDI

Havalimanında muhabirlere kısa bir açıklama yapan Emre, bu açıklamasını yaptığı anlarda saygısızlıkla karşılaştı. Tecrübeli futbolcu gazetecilere açıklama yaparken bir İzlanda taraftarı, Emre Belözoğlu tuvalet fırçası uzattı.

Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuların çok sinirli olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Şenol Güneş, otobüste bir yetkiliyle uzun süre konuştu. Kafile havalimanından çıktıktan sonra kamp yapacağı otele hareket etti.