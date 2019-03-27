Türkiye’den yola çıkan tanker, Libya açıklarında kaçırıldı

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’den yola çıkan tanker, Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı. Gemide Türk kaptan ile, 4’ü Hint biri Libyalı 6 mürettabat olduğu öğrenildi. İtalyan yetkililer, tankerin geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini bildirdi.

Türk bandıralı yakıt tankeri Libya açıklarında kurtardığı sığınmacılar tarafından kaçırıldı. İtalyan yetkililer El Hiblu 1 adlı geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurdu. Resmi verilere göre gemi Küçükyalı’dan Trablus’a gidiyordu.



Yaşananların “bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti” olduğunu söyleyen Salvini, geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliğine harekete geçmesi çağrısında bulundu.



İtalyan haber ajansı ANSA, gemide yüzden fazla göçmenin bulunduğu bildirdi.



İTALYA’YA KESİNLİKLE GİREMEYECEKLER

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Türkiye’den hareket eden Palau bayraklı tankerin Libya’da kaçırılmasıyla ilgili olarak, geminin İtalya’ya gelmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Salvini, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İtalya’ya kesinlikle girmeyecekler. Artık ilk yardım kurumu değiliz. İtalya’yı teleskopla göreceklerini biliyorlar.” dedi.

Olayın açık denizlerdeki ilk korsan eylem olduğunu belirten Salvini, “Göçmenler, Libya kıyılarından 6 mil açıkta bulunan ticari gemiyi kaçırdılar.” ifadesini kullandı.

“Mediterranea Saving Humans” adlı İtalyan sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada ise tankerdeki söz konusu düzensiz göçmenlerin bir Avrupa ülkesi kıyılarına çıkarılmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, olayın yakından takip edildiği ve “El Hiblu 1” adlı tankerde 108 düzensiz göçmenin bulunduğu belirtildi.

Cenevre Sözleşmesinin 33. maddesinin çok açık olduğunu vurgulayan İtalyan sivil toplum kuruluşu, bu sözleşmenin altına imza atan devletlerin “mültecilerin hayat ve özgürlüklerinin tehdit altında olduğu bir bölgeye gönderilmelerini isteyemeyeceğini” savundu.

Açıklamada, “Gemide Libya’daki toplama kamplarından kaçan 108 kişi var. Kurtarmaya karşı çıkan ve geminin mültecileri Libya limanına teslim etmesini talep eden hükümetler insanlık dışı bir eylemde bulundukları gibi suç da işliyorlar. Avrupa kurumlarına, Libya’daki toplama kamplarından kaçan kişilere yardım etmesi çağrısında bulunuyoruz.” ifadesi yer aldı.

Tuzla’dan 22 Mart’ta hareket eden ve içinde 6 mürettebat bulunan Palau bayraklı 52 metre boyundaki “El Hiblu 1” isimli tanker, bugün Libya açıklarında hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılmıştı.

Tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin de Libyalı olduğu öğrenilirken, Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir savaş gemisinin kaçırılan tankere müdahale için hareket ettiği bilgisi alınmıştı.