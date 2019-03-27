9.6 C
Istanbul
27.03.2019
Anasayfa DÜNYA Türkiye'den yola çıkan tanker, Libya açıklarında kaçırıldı

Türkiye’den yola çıkan tanker, Libya açıklarında kaçırıldı

birgun.net birgun.net

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’den yola çıkan tanker, Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı. Gemide Türk kaptan ile, 4’ü Hint biri Libyalı 6 mürettabat olduğu öğrenildi. İtalyan yetkililer, tankerin geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini bildirdi.

Türk bandıralı yakıt tankeri Libya açıklarında kurtardığı sığınmacılar tarafından kaçırıldı. İtalyan yetkililer El Hiblu 1 adlı geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurdu. Resmi verilere göre gemi Küçükyalı’dan Trablus’a gidiyordu.

Yaşananların “bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti” olduğunu söyleyen Salvini, geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliğine harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İtalyan haber ajansı ANSA, gemide yüzden fazla göçmenin bulunduğu bildirdi.

İTALYA’YA KESİNLİKLE GİREMEYECEKLER

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Türkiye’den hareket eden Palau bayraklı tankerin Libya’da kaçırılmasıyla ilgili olarak, geminin İtalya’ya gelmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Salvini, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İtalya’ya kesinlikle girmeyecekler. Artık ilk yardım kurumu değiliz. İtalya’yı teleskopla göreceklerini biliyorlar.” dedi.

Olayın açık denizlerdeki ilk korsan eylem olduğunu belirten Salvini, “Göçmenler, Libya kıyılarından 6 mil açıkta bulunan ticari gemiyi kaçırdılar.” ifadesini kullandı.

“Mediterranea Saving Humans” adlı İtalyan sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada ise tankerdeki söz konusu düzensiz göçmenlerin bir Avrupa ülkesi kıyılarına çıkarılmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, olayın yakından takip edildiği ve “El Hiblu 1” adlı tankerde 108 düzensiz göçmenin bulunduğu belirtildi.

Cenevre Sözleşmesinin 33. maddesinin çok açık olduğunu vurgulayan İtalyan sivil toplum kuruluşu, bu sözleşmenin altına imza atan devletlerin “mültecilerin hayat ve özgürlüklerinin tehdit altında olduğu bir bölgeye gönderilmelerini isteyemeyeceğini” savundu.

Açıklamada, “Gemide Libya’daki toplama kamplarından kaçan 108 kişi var. Kurtarmaya karşı çıkan ve geminin mültecileri Libya limanına teslim etmesini talep eden hükümetler insanlık dışı bir eylemde bulundukları gibi suç da işliyorlar. Avrupa kurumlarına, Libya’daki toplama kamplarından kaçan kişilere yardım etmesi çağrısında bulunuyoruz.” ifadesi yer aldı.

Tuzla’dan 22 Mart’ta hareket eden ve içinde 6 mürettebat bulunan Palau bayraklı 52 metre boyundaki “El Hiblu 1” isimli tanker, bugün Libya açıklarında hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılmıştı.

Tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin de Libyalı olduğu öğrenilirken, Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir savaş gemisinin kaçırılan tankere müdahale için hareket ettiği bilgisi alınmıştı.

- Reklam -

SON HABERLER

AP, tek kullanımlık plastikleri yasakladı

birgun.net -
Avrupa Parlamentosu (AP), deniz kirliliğine neden olan tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi...
Devamını Oku

“Okullarda AKP propagandası yapılıyor”

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ülkemizin pek çok yerinden okullarda AKP propagandası...
Devamını Oku

“İtiraz edin, ’17 yılın sonunda bu milleti neden soğan kuyruğuna mahkum ettiniz?’ deyin”

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "31 Mart seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve...
Devamını Oku

Evlilik teklif etmek için kendini gözaltına aldırdı

birgun.net -
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir genç, ricada bulunarak planına dahil ettiği yunus polislerince...
Devamını Oku

Theresa May: Brexit geçerse istifa edeceğim

birgun.net -
İngiltere Başbakanı Theresa May partisinden milletvekillerine yaptığı açıklamada, Brexit anlaşmasının kabul edilmesi...
Devamını Oku

Facebook, ‘beyaz ırkçılık’ ve ayrımcılık içeriklerini yasaklayacak

birgun.net -
Sosyal medya platformu Facebook, beyaz milliyetçiliği ve ayrımcılığını yansıtan içerikleri engelleyeceğini açıkladı.
Devamını Oku

Türkiye’den yola çıkan tanker, Libya açıklarında kaçırıldı

birgun.net -
İtalya basınında yer alan haberlere göre, Türkiye'den yola çıkan tanker, Libya açıklarında...
Devamını Oku

Adıyaman’da 50 öğrenci zehirlendi

birgun.net -
Adıyaman'da 50 ilkokul öğrencisi seyyar satıcıdan alıp yedikleri meyveden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla...
Devamını Oku

İngiliz Parlamentosu’nun oylayacağı 8 senaryo belli oldu

birgun.net -
İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin, aralarında Brexit'in iptali ile yeni referandumun...
Devamını Oku

Trump’tan Venezuela çıkışı: Rusya askerlerini çekmeli, tüm seçenekler masada

birgun.net -
ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki duruma yönelik yaptığı açıklamada, "Rusya askerlerini Venezuela'dan çekmeli,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi