Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi güncellendi

İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı ”Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması”na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.

Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23,6 milyar lira ile üçüncü oldu.

Listede Toyota’yı sırasıyla Oyak-Renault, Tofaş, Arçelik, İskenderun Demir ve Çelik, Ereğli Demir ve Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etti.

SIRALAMA DEĞİŞMEDİ

Bir önceki yıl, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 51.1 milyar lirayla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olmuştu. 2017 yılında Ford 22.7 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 17.8 milyar lira ile üçüncü sırada yer almış, Toyota’yı sırasıyla Tofaş, Oyak-Renault, Arçelik, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etmişti.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2017 yılına göre göre 5 basamak yükselerek 32’nci sıradan 27’nci sıraya çıktı. Açıklanan verilere göre İSO 500 şirketlerinin 2018 yılında yarattığı istihdam bir önceki yıla göre yüzde 2.4 yükselerek 690 bin 704’e ulaştı. Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış ise yüzde 20.2 oldu.

Söz konusu firmalar 2018’de toplam 63.5 milyar lira dönem kârı elde etti. 2018’de İSO 500 listesinde yer alan firmalar arasında, kâr eden kuruluş sayısı 422’den 381’e düştü. Zarar eden kuruluş sayısı ise 78’den 119’a yükseldi. 71.8 milyar dolarlık ihracat yaptı.

İHRACATTA İLK ÜÇ YİNE OTOMOTİVDE

İhracat sıralamasında ilk üçü geçen yıl olduğu gibi otomotiv şirketleri aldı. Ford Otomotiv 5 milyar 682 milyon dolarla geçen yıl en çok ihracat yapan sanayi kuruluşu olurken, bu firmayı 4 milyar 325 milyon dolarla Toyota ve 3 milyar 363 milyon dolarlık ihracatla Oyak-Renault takip etti. Geçtiğimiz yıl ihracat sıralamasında üçüncü sırada yer alan Tofaş bu yıl 3 milyar 69 milyon dolarlık ihracatla dördüncü oldu.