Türkiye’nin suç atlası

Adalet Bakanlığı’nın 2018 yılı istatistikleri, Türkiye’de en çok işlenen suç gruplarını ve bu suçların bölgelere göre dağılımını ortaya koydu. Rapora göre, geçen yıl en çok “mal varlığına karşı suçlar” işlendi.

Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan verilere göre, Türkiye’de geçen yıl Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre en çok işlenen suç grupları, mal varlığına karşı, hürriyete karşı, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile genel tehlike yaratan, vücut dokunulmazlığına karşı, şerefe karşı ve kamunun sağlığına karşı suçlar oldu.

BEŞ BÖLGEDE AYNI SUÇ

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde TCK’ye göre en çok işlenen suç grubu “mal varlığına karşı suçlar” ikinci ise “vücut dokunulmazlığına karşı” işlenen suçlar oldu. Bu bölgelerin tümünde üçüncü sırada işlenen suç grubu ise, “hürriyete karşı suçlar” oldu.

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Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde en çok işlenen suç grubu, “vücut dokunulmazlığına karşı” işlenen suçlar oldu. İkinci sırada, “mal varlığına karşı” işlenen suçlar ve üçüncü sırada ise “hürriyete karşı” işlenen suçlar yer aldı.

İCRA VE İFLAS KANUNU’NA MUHALEFET İLK SIRADA

“Özel Kanunlar uyarınca işlenen suçlar” esas alınarak hazırlanan istatistiğe göre ise Marmara Bölgesi’nde en çok 5941 sayılı Çek Kanunu’na Muhalefet suçundan dava açıldı. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nde ise en çok 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’na Muhalefet suçlamasıyla dava açıldı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde en çok 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’na Muhalefet suçundan dava açılırken Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en çok dava açılan suç grubu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhafelet oldu.