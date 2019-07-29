“Türkiye’nin Suriyelilere yönelik açık kapı politikası tamamen değişti”

İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye’de Suriyelilere yönelik gözaltıların boyutunun ve hızının, onlara yönelik açık kapı politikasının tamamen değiştiğinin işareti olduğunu yazdı.

Haberde, sınırdışı sürecinde olan göçmenlerin tanıklıklarına da yer veriliyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, İstanbul’da gözaltına alınan kayıtdışı göçmenlere, “gönüllü olarak Suriye’ye döndükleri yönünde zorla kağıt imzalatıldığı” iddia ediliyor.

Haberde röportaj yapılan isimlerden İdlib’den Mahmud Kaddah, kendisine 8 günde 15 belge imzalatıldığını öne sürüyor.

Gazeteye konuşan Kaddah, bu kağıtları imzalarken yanında bir tercüman bulunmadığını, belgelerin ne olduklarının da açıklanmadığını belirtiyor.

Kaddah, “Bana bunları imzalarsam eve gidebileceğim söylendi. Suriye’yi kast ettiklerini sanmamıştım” diyor.

Yine gazeteye konuşan 25 yaşındaki Ala Muhammed, 8 günlük gözaltının ardından İdlib’e gönderildiğini anlatıyor.

Muhammed, “Korktum ve önüme konulan kağıtları imzalamak zorunda olduğum hissine kapıldım” diye konuşuyor.

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‘Kimse zorla geri gönderilmiyor’

Guardian’a haberle ilgili konuşan Göç İdaresi’nden sözcü Gökçe Ceylandağ ise “gönüllü geri dönüşler dışında” kimsenin zorla Suriye’ye gönderilmediğini söyledi.

Haberde, Türkiye ile birlikte Lübnan’ın da benzer bir tutum aldığına dikkat çekiliyor.

Beyrut ve İstanbul muhabirlerinin birlikte hazırladıkları haberde, iki ülkede yapılan kamuoyu araştırmalarının, Suriyeli göçmenlere karşı bir tutum oluştuğunu gösterdiği belirtiliyor.

Beyrut’ta kayıtdışı olarak çalışan Suriyelilerin de Temmuz ayından bu yana artan şekilde işten çıkarıldıklarına da dikkat çekiliyor.

Haberde Birleşmiş Milletler’in de “göçmenlere zorla imzalatılan belgelerle ilgili iddialardan haberdar olduğu” öne sürülüyor.

Türkiye ve Lübnan’da, yaklaşık 5 milyon Suriyeli yaşıyor.