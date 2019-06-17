Türkiye’nin üç kader anı

Marc Pierini

Türkiye, hem ülke içinde, hem uluslararası seviyede yeni gelişmelerle karşı karşıya. İlki askeri; topraklarına yerleştirmek üzere olduğu S-400 füzeleri yüzünden F-35 savaş uçağı programından atılabilir. Ekonomik duruma baktığımızda ise görüyoruz ki, Türkiyeli liderler ekonominin hazin durumunu artık görmezden gelemez. Siyasi açıdan yenilenen İstanbul seçimleri ve yaklaşan önemli bir siyasi dava Türkiye demokrasisi için turnusol kağıdı gibi bir test olacak.

Sıraladığımız bu gelişmeler, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Haziran sonu yapılacak G20 zirvesine nasıl bir imajla gireceğini belirleyecek. Rus S-400 füzelerinin ve son teknoloji ABD savaş uçakları F-35’lerin yan yana kullanılıp kullanılamayacağı yıllardır konuşuluyor ve Türkiye için kader anı geldi. Washington’ın iki sistemin bir arada kullanılamayacağı uyarılarına kulak asmayan Ankara’ya, diyalogda sürecinin sonuna gelindiği ve bunun ağır sonuçları olacağı net bir biçimde anlatıldı.

ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan’ın Türkiyeli mevkidaşına 6 Haziran’da ilettiği mektup son derece netti: Washington Türkiyeli pilotların ve teknik personelin eğitimini askıya alacak ve bu kişilerin 31 Haziran’a kadar ABD’yi terk etmesi gerekecek. Ankara’nın sipariş ettiği F-35’ler teslim edilmeyecek ve Türkiye havacılık endüstrisi F-35 programından atılacak – ki bunun için alternatif tedarikçiler bulundu bile.

Mektuba göre ABD bunlara ek olarak farklı yaptırımlar da uygulayabilecek, Türkiye’nin ABD ve NATO ile işbirliğine ket vuracak farklı uygulamalara girişebilecek.

Türkiye hükümetinden verilen kısa yanıt, ‘diyaloğu sürdürmenin önemine’ vurgu yapıyor. Hükümet yanlısı medya da benzer ‘bulanık’ söylemler benimseyerek 6 Haziran mektubunun işaret ettiği siyasi gerçekleri örtbas etme yoluna gitti: Ankara, ABD ve NATO ile işbirliğinden uzaklaşıyor, NATO’nun füze savunma sistemine katılma taahhüdünü yerine getirmiyordu. Cumhurbaşkanı’nın tekrar tekrar söylediği gibi S-400’ler faaliyete girerse bu, Türkiye’nin 1951 yılında NATO’ya katılmasından beri en büyük kırılma olacak. Tabii diğer yandan, Ankara ABD Başkanı Trump’ın devreye girerek işleri tersine çevirmesini umuyor olabilir.

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İkinci bir kader anı da Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiriyor. Yapısal zayıflıklar, özel sektör borcu ve yanlış planlanmış faiz politikaları Türkiye ekonomisini zora soktu. Devasa borç yükünün altından kalkmak için Türkiye’nin IMF’ye gitmekten başka seçeneği kalmamış olabilir. Ankara, seçmenini düşünerek bu seçeneğin masada olmadığını söylüyor. Uluslararası finans kesimleri Türkiye’nin bir dizi kritik adım atmasını bekliyor: IMF ile diyaloğa girmek, Türkiye Merkez Bankası’nın bağımsızlığını yeniden tesis etmek, düşük faizlerle ilgili akla aykırı teorileri bir kenara bırakmak ve Türkiye’nin ekonomik yönetim ekibini iyileştirmek.

Üçüncü kader anı ise Türkiye için çok büyük bir öneme sahip: Hukukun üstünlüğü. 23 Haziran seçimlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi adeta bir fıkraya dönüştü. Dört kademeli seçimde seçmen büyükşehir belediye başkanını, ilçe başkanını, belediye meclis üyelerini ve muhtarları seçti. İstanbul’da AKP’nin kaybettiği Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi hukuken geçersiz sayılırken, AKP’nin yine aynı koşullarda kazandığı diğer üç seçim geçerli sayıldı. İstanbul seçmenine verilen mesaj kabaydı: AKP kazandıkça, seçimler özgürce yapılır. Seçimin iptalinin yarattığı öfke ve siyasi partiler için riskler o kadar yüksek ki, İstanbul seçimleri ulusal gündeme damgasını vurdu.

Türkiye’nin yitip giden demokrasisi için bir diğer gösterge de 24 Haziran’da İstanbul’da başlayacak olan Gezi davası. Batılı gözlemcilerin nezdinde, görülecek olan dava somut delillere dayanmıyor ve davanın asıl amacı siyasi; özgür düşünce ve uluslararası kültürel ağlarla işbirliğine artık müsamaha gösterilmeyecek.

Önümüzdeki haftalarda çok şeye şahit olacağız. Ancak 28-29 Haziran tarihlerinde Osaka’da yapılacak olan G20 zirvesinde masaya oturacak Türkiye liderinin, Batılı liderlerden ziyade Çinli, Rus ve Brezilyalı liderlerle aynı kefeye konacağı aşikar. Televizyonda liderlerin el sıkışmalarını izlerken manzara güzel gözükebilir ancak Türkiyeli yurttaşların yarısı liderleriyle görüş ayrılığı içinde.

Türkiye ekonomisi Batı pazarı, sermayesi ve teknolojisi olmadan hayatta kalamaz. Stratejik çift kutupluluk, ekonomik tutarsızlık ve sert otoriterleşme ülkeye temelde bu açıdan zarar veriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın seçtiği yol, Türkiye’nin geleceğinin ABD ya da AB’den ziyade Rusya ile daha iyi olacağını düşünmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu seçimin ‘kazanımlarından biri,’ Ankara’nın insan hakları konusunda endişelenmek zorunda kalmaması. Moskova ise NATO’nun Avrupa bölgesinde oluşturduğu savunma mimarisini temelden sarsma fırsatı elde etmiş oluyor.

Çeviren: Fatih Kıyman

Kaynak: Carnegie Europe