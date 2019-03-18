18.03.2019
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Türkiye’nin yaşlı nüfusu son 5 yılda yüzde 16 arttı

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Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda yüzde 16 artarak, geçen yıl 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014’te yüzde 8 iken, geçen yıl yüzde 8.8’e çıktı. Türkiye, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler sıralamasında 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılına ilişkin ‘İstatistiklerle Yaşlılar’ çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi olan yaşlı nüfus 5 yılda yüzde 16 artış göstererek geçen yıl 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, geçen yıl yüzde 8.8’e yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44.1’ini erkekler, yüzde 55.9’unu kadınlar oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2, 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında yüzde 16.3, 2060 yılında yüzde 22.6 ve 2080 yılında yüzde 25.6 olacağı tahmin edildi.

EN YÜKSEK YAŞLI NÜFUS ORANINA SAHİP İLK ÜÇ ÜLKE: MONAKO, JAPONYA VE ALMANYA

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60.9’u 65-74, yüzde 31.4’ü 75-84 ve yüzde 7.7’si 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, geçen yıl yüzde 62.2’si 65-74, yüzde 28.6’sı 75-84 yaş ve yüzde 9.2’si 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Geçen yıl dünya nüfusunun yüzde 9.1’ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke, yüzde 33.2 ile Monako, yüzde 28.4 ile Japonya ve yüzde 22.4 ile Almanya oldu. Türkiye 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden ortanca yaş, 2014 yılında 30,7 iken geçen yıl 32 oldu. Ortanca yaş 2018 yılında erkeklerde 31.4, kadınlarda 32.7 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarında, ortanca yaşın 2023 yılında 33.5, 2030 yılında 35.6, 2040 yılında 38.5, 2060 yılında 42.3 ve 2080 yılında 45 olacağı öngörüldü.

‘Hayat Tabloları 2015-2017’ sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78 yıl, erkekler için 75.3 yıl ve kadınlar için 80.8 yıl olarak belirlendi. Doğuşta beklenen yaşam süresi farkı da 5.5 yıl oldu.

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Türkiye’de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17.7 yıl olarak kayıtlara geçti. Erkekler için bu sürenin 16 yıl, kadınlar için 19.2 yıl olduğu gözlendi. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 10.7 yıl iken 85 yaşında 5.9 yıl olarak belirlendi.

YAŞLI BAĞIMLILIK ORANI YÜZDE 12.9

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2014 yılında yüzde 11.8 iken, geçen yıl yüzde 12.9’a yükseldi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2023’te yüzde 15.2, 2030’da yüzde 19.6, 2040’ta yüzde 25.3, 2060’ta yüzde 37.5 ve 2080’de yüzde 43,6 olacağı tahmin edildi.

YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, geçen yıl yüzde 18.3 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 17.1 ile Kastamonu, yüzde 15.7 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 3,2 ile Şırnak ve Hakkari olarak belirlendi. Bu illeri yüzde 3.8 ile Van ve Urfa izledi.

Öte yandan, yaşlı nüfusun yüzde 0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, geçen yıl 5 bin 202 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il, 701 kişi ile İstanbul, 272 kişi ile Giresun ve 263 kişi ile Ankara olurken, en az yaşlıya sahip iller ise 4 kişi ile Ardahan ve Bayburt, 6 kişi ile Bartın, 7 kişi ile Edirne olarak sıralandı.

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