Halka her türlü kötülüğü yapmak üzere birleşmiş AKP ve MHP ittifakı İstanbul’da tarihi bir yenilgi aldı.

YSK darbesiyle yenilenen bu seçim, AKP ve Erdoğan için de bir güven oylamasına dönüşmüştü. İktidar bloku bu güven oylamasını da kaybetti.

Zorbalık düzeninin devam ettirmek için devletin tüm imkanlarını seferber etmelerine, her türlü yalan, manipülasyon ve düzenbazlığa imza atmalarına, seçime günler kala zavallılık içinde görülmemiş taklalar atmalarına rağmen iktidar bloku kaybetmiştir.

Halk kazandı!

YSK darbesiyle halk iradesinin gasp edilmesine, seçimsiz bir diktatörlük kurma arayışına karşı birleşerek direnen halk kazandı!

ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen

31 Mart ve 23 Haziran siyasal İslamcı rejim için artık sonunun gelmeye başladığını da göstermektedir. Ortaya çıkan bu durum karşısında muhalefet, siyasal İslamcı rejimle uzlaşma anlamına gelecek, 31 Mart seçimleri sonrasında da ortaya atılan ‘Türkiye İttifakı’ gibi zorbalık düzenine güç verecek her türlü adımdan uzak durmalıdır.

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Şimdi, emekçi halkın başına musallat olan bu faşist iktidardan kurtarmak için halkın örgütlü ve birleşik mücadelesini eşitlik, özgürlük, laiklik ve bağımsızlık ekseninde, devrimci ve sosyalist düşünceleri güçlendirerek sürdürmek tarihsel sorumluluğumuzdur.

17 yıldır her türlü zorbalığa rağmen birleşerek direnmeye devam eden milyonlar, ülkemizin güzel ve aydınlık geleceğinin en büyük güvencesidir.

Birlikte Başardık! Birlikte Kazandık!

Türkiye’yi birlikte yeniden kuracağız!