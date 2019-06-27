İzmir Barosu tarafından 26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında “Türkiye’de İşkence Gerçeği” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “İşkenceyi yakalamak, copu tutan eli havada yakalamak biz hukukçuların ve hekimlerin işi. Bunu başarabilecek gücümüz ve kararlılığımız var, kazanan biz olacağız,” dedi.

İzmir Barosu tarafından düzenlenen ve kolaylaştırıcılığını Av. Hazal Aydın’ın yaptığı “Türkiye’de İşkence Gerçeği” başlıklı panele Psikolog Dr. Türkcan Baykal ve Prof. Dr. Ümit Biçer konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’nun bir dönem İzmir’de işkencenin önlenmesi ve bulgulanması konusunda çok önemli çalışmalar yaptığını ifade ederek “Göreve gelir gelmez yeniden kurma konusunda bir an bile düşünmedik. İnanıyoruz ki önce İzmir’i sonra Türkiye’yi işkenceden kurtarmak mümkün, işkencesiz bir dünya mümkün,” dedi.

Yücel, hep birlikte mücadele edildiği takdirde kazanmanın mümkün olduğunu, bunun İstanbul seçimlerinde görüldüğünü dile getirdi.

“İŞKENCECİLER İŞBİRLİĞİ YAPIYOR”

Konuşmasında işkence ve kötü muamele ile bunların sürmesi, devam etmesi ve engellenmesi konularına değinen Psikolog Dr. Türkcan Baykal, işkencecilerin; metotlar, yöntemler, cezasızlık konularında birbirleriyle işbirliği yapma ve kuşaktan kuşağa benzer işkence yöntemlerini yaşama geçirme konusunda çok iyi olduğunu, devletler arasında da işkence metotları ve diğer ağır insan hakları ihlalleri konusunda da benzer bir şekilde bir görüş ve yöntem alışverişi olduğunu ifade etti. Baykal konuşmasını, “Umut, mücadele edenlerin arasında benzer bir bağın olması. İşkenceyi önleyebilir miyiz, ortadan kaldırabilir miyiz bilmiyorum ama işkence ve ağır insan hakları ihlalleriyle mücadeleyi sürdüreceğiz,” sözleriyle noktaladı.

‘Sessiz kalmak meşrulaştırır’

Prof. Dr. Ümit Biçer ise “İnsan, bir canlı olarak yalnızca insana değil başka herhangi bir canlıya dahi anlamsız bir şiddet uygulanmasına itiraz etmiyorsa, orada yaşanan sorunun ne olduğunu değerlendirmiyor, hakikate gözlerini kapatıyor, hakikati görünür kılmak için bir çaba göstermiyorsa veya ortaya çıkan zararlar noktasında ortaya çıkan yaraları sarmak için bir girişimde bulunmuyorsa işte tam da o zaman işkence yaşadığımız çağda, coğrafyada, çevremizde, bizlerde ağır etkisini ortaya çıkarıyor. Bir insanın sesini duymamak, o çığlığa sessiz kalmak akabinde diğer bütün her yerde benzer şiddetin yaygınlaşmasına ve onların meşrulaşmasına yol açıyor” dedi.