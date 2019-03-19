Türkülerimiz için çabalayacağız

MÜYORBİR Başkan Yardımcısı Belkıs Akkale, Türk Halk Müziği’nin haksız rekabet ortamı nedeniyle hak ettiği yerde olmadığını belirterek, “Bu konuda anne ve babalara büyük iş düşüyor. Evde çalınan müzik çocuğun kulağında kalır. Çocuklarımızın kulaklarından türküleri eksik etmememiz gerekiyor” dedi.

Akkale, ayrıca, cover’ı yapılan türkülerin özünün bozulmaması uyarısında da bulundu: Aksi halde türkülerimiz diğer kuşaklara yanlış bir şekilde aktarılır.



Kendi kültürümün müziği bana gurur verir



Kısa süre önce Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’nın sahnelendiği bir oyunda türküleriyle yer aldığını anlatan Akkale, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim büyük ozanlarımız var. Onların hayatları, türküleri ile ilgili büyük projeler üretilmeli. Gençlere bunları anlatabilmemiz lazım. Türkülere gönül vermiş, bizi takip eden birçok gencimiz var ama hiç dinlemeyen gençler de var. Bunda ailelerin rolü büyük. Kendi ülkemin kültürünü yansıtan müziği dinlemek bana gurur verir. Bazı insanlar bunun derinliğini anlayamadıkları için kendi memleketlerini bile inkâr edenler var. Kendini farklı şekilde tanıtıyorsa o kişiden zaten ne memleketine ne de çocuğuna fayda gelir. Tabii çocuklar da o şekilde yetişir. Baskıcı bir şekilde değil elbette ama evde çalınan müzik çocuğun kulağında kalır.”



Yönetim koltuğunda müziğin usta isimlerinden Burhan Şeşen, Belkıs Akkale, Edip Akbayram, Onur Akın, Metin Özülkü, Suzan Kardeş, Hüseyin Turan, Tolga Sağ ve Suavi’nin oturduğu Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), 26 Mart’ta gerçekleştirilecek Genel Kurul Toplantısı’nda yapılacak seçimlerin heyecanıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.