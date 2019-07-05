Turkuvaz Grubu’nda küçük İskender ayrılığı

Yazar Irmak Zileli, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Sabit Fikir dergisinde yazılarına son verme sebebini açıkladı. Zileli, Sabit Fikir Yayın Yönetmeni Mustafa Akar’ın, küçük İskender’in hayatını kaybetmesinden sonra taziye/haber yayımlamamasının bu kararında etkili olduğunu belirtti.

Şair küçük İskender’in, kurulduğu gün Sabit Fikir’de yazılar yazdığını belirten Zileli, derginin tarihine sahip çıkmadığını ifade etti. Yazar Zileli, Sabit Fikir’e ilan veren A7 Kitap’ın ilanında yer alan “Tarih Boyunca En Etkin 100 Eşcinsel” kitabına dergi tarafından sansür uygulanmasının da yazılarına son vermesinde etkili olduğunu ifade etti.

Irmak Zileli’nin açıklaması şöyle:

“Sabit Fikir’deki yazılarımı neden çektiğimi soran ve meseleyi bilmeyen okurlara buradan açıklama gereği duydum. küçük İskender’in ardından Sabit Fikir yayın yönetmeni Mustafa Akar taziye/haber yayınlamayıp üstüne gerekçe olarak kişisel beğenisini öne sürmüş. Şu an sitede yer alan haber tepkiler üzerine bugün yapıldı. Dergi yönetimi daha kurulduğu gün Sabit Fikir dergisinde yazmaya başlayan küçük İskender’in anısına saygı göstermeyen tutumlarıyla derginin tarihine sahip çıkmadıklarını belli etmişler. Öte yandan kendisine ilan veren bir yayınevinin ilanındaki ‘eşcinselliği’ bile sansürleyen bir derginin ‘bugününde’ de benim açımdan sahip çıkılacak bir taraf bulunmamakta. O yüzden dergi arşivlerinde duran yazılarımı bir tepki olarak çektiğimi açıkladım.”