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25.06.2019
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TÜSİAD: Ekrem İmamoğlu’nu kutluyoruz

İstanbul seçim sonucuna ilişkin açıklama yapan TÜSİAD, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz" dedi.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), dün tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“İstanbul’un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TEBRİK EDİYORUZ”

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucu ülkemize hayırlı olsun. Önemli bir demokrasi sınavı geride bırakıldı adayları tebrik ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu’nu kutluyoruz.

Tarihsel ve kültürel mirasının yanı sıra ekonomik ve sosyal birikimi ile Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’un başarısı Türkiye’nin başarısıdır. Türkiye ekonomisinin üçte birini temsil eden İstanbul’un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. Bu işbirliği ve uyumun ülkemizin kalkınması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

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Seçim döneminde sık sık gündeme geldiği üzere, saydam, yenilikçi ve demokratik bir belediye yönetiminin ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.”

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