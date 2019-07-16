TÜSİAD patronları ABD’ye gidiyor

Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, ABD’ye gideceğini açıkladı.

Heyetin, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle görüşeceği ve bir dizi temaslar yapacağı aktarıldı.

TÜSİAD heyetinde, Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Bedii Can Yücaoğlu, ABD Ağı Başkanı Murat Özden ve ABD Temsilcisi Barış Ornarlı yer alıyor.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile bir araya gelecek heyet, Brookings Enstitüsü’nde yapılacak bir yuvarlak masa toplantısına da katılacak.