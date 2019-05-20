Tutuklu Katalan siyasetçilere mazbata izni

İspanya’nın Katalonya bölgesinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan ve 28 Nisan’da yapılan genel seçimde milletvekili veya senatör seçilen Katalan siyasetçiler, cezaevinden özel izinle çıkarak mazbatalarını aldı.

Tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden milletvekili seçilen 4’ü ve senatör olan 1’i, başkent Madrid’deki Soto del Real cezaevinden jandarma eşliğinde çıkartılarak Meclis ve Senato’ya getirildi.

Meclis binasının otoparkına arabalarla getirilen 4 Katalan milletvekilinin basın mensuplarıyla görüşmesine izin verilmedi. Mazbatalarını alan ve Meclis internet sitesinde kullanılmak üzere fotoğrafları çekilen 4 tutuklu siyasetçiye, seçilmiş diğer tüm milletvekillerine dağıtılan cep telefonu ve tablet bilgisayarın, cezaevi güvenliği gerekçesiyle verilmediği bildirildi.

Bu arada Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Katalonya için Birlik (JxCAT) ve Bask bölgesindeki faaliyet gösteren EH Bildu partisinden 12 milletvekili, tutuklu 4 Katalan siyasetçiyi Meclis içinde alkışlarla karşılayarak destek verdi.

Meclis ve Senato’daki işleri yaklaşık 1 saat süren ve sürekli polis gözetimi altında tutulan 4 tutuklu milletvekili ile 1 senatör daha sonra yine jandarma eşliğinde cezaevine geri götürüldü.

Öte yandan, tutuklu Katalan siyasetçilerin 5’i de Twitter hesaplarından yazılı ve görüntülü mesajlar atarak Katalanlardan desteklerini sürdürmelerini istedi.

Eski Katalonya Başkan Yardımcısı olup milletvekili seçilmesine rağmen 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde de ERC’den liste başı aday olan Oriol Junqueras, attığı tweetle “iyi olduğunu” belirterek, Katalanlara “ülkeyi özgürlüğe götürmek için pazar günü ERC’ye oy kullanmaları” çağrısı yaptı.

Tutuklu 5 Katalan siyasetçi, 28 Nisan genel seçimlerinin ardından resmi yasama döneminin açılışı ve yemin töreninden dolayı yarın da cezaevinden özel izinle çıkartılarak Meclis ve Senato’ya getirilecek.

Katalonya’daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya’da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017’de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi, İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya’da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9’u tutuklu, 3’ü de şartlı serbest olan 12’sinin Madrid’deki Yüksek Mahkemede yargılanmasına ise 12 Şubat’ta başlanmıştı.

Yüksek Mahkemedeki yargılanma süreci devam ederken tutuklu yargılanan sanıklardan 5’i, 28 Nisan’da yapılan genel seçimlerde milletvekili veya senatör seçildi.

Tutuklu Katalan siyasetçilerden bazıları 26 Mayıs’taki AP ile Katalonya bölgesindeki yerel belediye seçimlerinde de aday gösteriliyor.

Ayrıca kaçak durumdaki eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ile iki eski Katalan hükümeti üyesi de AP seçimlerinde aday listesinde yer alıyor.

