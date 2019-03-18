İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde, Yusuf Tuvi’nin 44 yıllık fotoğraf deneyimini yansıttığı sergi devam ediyor.

İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David “Sergiler belirli bir kitleye hitap eder ancak bu sergi herkese hitap ediyor. İzmir’de bu sergiyi ziyaret etmeyen kalmamalı” dedi.

Serginin açıldığı günden itibaren yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşadıklarını söyleyen David, “Yusuf Tuvi, fotoğraflarında insan odaklı çalışıyor, mutlaka her fotoğrafta insan öğesinden bir iz bıraktığını görüyorsunuz. Bu yüzdendir ki, insanlar sergideki fotoğraflarla bir yakınlık, bağ kuruyor. Açıldığı günden bu güne insanların sergiyi gezip fotoğraflar üzerinde düşündüklerine, uzunca vakit geçirdiklerine şahit olduk. Bu sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduk. Herkesi içine çeken bu sergiyi sanat severlerin kaçırmamaları gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Sergi, 23 Mart’a kadar her gün saat 10.00-18.00 arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.