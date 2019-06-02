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02.06.2019
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TÜVTÜRK’te davayı yine işçiler kazandı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İşten çıkarılan Muğla TÜVTÜRK’de bir işçi daha işe iade davasını kazandı. Öte yandan Muğla TÜVTÜRK işvereninin “Sendikal hakların kullanılmasını engelleme” suçundan yargılanmasına da başlandı.

Nakliyat-İş Sendikası’nın, Muğla Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.’de örgütlenmesi üzerine işten çıkartılan işçiler, işe iade davası açmıştı.

Nakliyat-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Bugün Marmaris İş mahkemesi’nde işten atılan 1 üyemizin dava duruşması yapıldı. Yapılan duruşmada Mahkeme feshin geçersizliğini ve sendikal nedenle olduğunu belirterek üyemizin işe iadesine karar verdi.” denildi.

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İşten çıkarılmaların haksız olduğuna karar veren mahkeme, 12 aylık brüt ücret tutarında sendikal tazminat ödenmesine hükmederken, ayrıca işçinin 4 aylık ücreti tutarında boşta geçen sürenin ücretinin de ödenmesine karar verdi. Böylece mahkeme Muğla Tüvtürk işvereni 12 + 4 olmak üzere 16 aylık sendikal tazminat ödemeye mahkûm etti.

Öte yandan sendikal örgütlenmeyi engelleyen ve Nakliyat-İş üyelerini tehdit edip işten atan Muğla TÜVTÜRK işvereni “Sendikal hakların kullanılmasını engelleme” suçundan yargılanmasına başlandı. Açılan davanın ilki Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yapılan duruşmaya işveren gelmezken, işten atılan TÜVTÜRK işçileri katılarak ifadelerini verdiler. Duruşma 10 Ekim 2019 tarihine ertelendi.

Nakliyat-İş tarafından yapılan açıklamada, “İşten atılan üyelerimiz adına işe iade davaları açılmış, değişik iş mahkemelerinde ve farklı tarihlerde görülen işe iade davalarında da bu güne kadar 13 üyemizin işe iadesine karar verilmiştir. Diğer üyelerimizin de davalarının aynı şekilde sonuçlanacağını düşünüyoruz.” denildi.

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