22.2 C
Istanbul
02.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Tuz Gölü küçülüyor

Tuz Gölü küçülüyor

Tuz Gölü'nün giderek küçüldüğü ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

birgun.net birgun.net

Türkiye’nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olan Tuz Gölü giderek küçülüyor. 
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Akköz, önlem alınmadığı takdirde gölün yok olabileceğini açıkladı. 

Akköz, ”Yağışlar bol olduğu zaman göl şişiyor ve etrafı genişliyor. Biraz büyüyor ama gerçek olan göl sürekli kuruyor. Bunun sebebi besleyici kanalların kuruması, suyun gelmemesi, yer altı suyu tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle sürekli azalıyor olması. Göl kuruduğunda hiçbir kuş türü gelmez” dedi.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Göl, ülkenin tuz ihtiyacını büyük bir oranda karşılarken, kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,332AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Tuz Gölü küçülüyor

birgun.net -
Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olan Tuz Gölü giderek küçülüyor. Selçuk...
Devamını Oku

İsrail askerleri 58 Filistinliyi gözaltına aldı

birgun.net -
İsrail askerlerinin dün gece evlere yaptığı baskınlarda 58 Filistinliyi gözaltına alındığı açıklandı....
Devamını Oku

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Bayram geneli için geçtiğimiz cuma günü hava durumu verilerini açıklayan Meteoroloji Genel...
Devamını Oku

LGS soru ve cevap kitapçığı yayımlandı

birgun.net -
LGS kapsamında dün yapılan merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı....
Devamını Oku

Venedik’te kruvaziyer gemisi yolcu gemisine çarptı: Yaralılar var

birgun.net -
İtalya'nın Venedik kentinde kontrolden çıkan dev kruvaziyer gemisi, içerisinde yolcuların bulunduğu bir...
Devamını Oku

Irak’ta bir Fransa vatandaşına daha IŞİD üyeliğinden idam kararı

birgun.net -
Irak'ta tutuklu bulunan Fransa vatandaşı IŞİD'lilerle ilgili bir idam kararı daha geldi. ...
Devamını Oku

İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı

birgun.net -
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Tofaş arasında yarın oynanacak maç...
Devamını Oku

‘Bu bilişime fazla kafa yorarsan sıyırırsın’ diyen Binali Yıldırım 10 GB internet vaat etti

birgun.net -
23 Haziran seçimlerinde AKP'nin İBB adayı olan Binali Yıldırım yeni bir vaatte...
Devamını Oku

Çin: ABD ile savaş dünyayı felakete sürükler

birgun.net -
ABD'nin Çin'e uyguladığı ticari yaptırımlar sürerken Tayvan ve Çin Denizi'nde yaşanan güvenlik...
Devamını Oku

“Anadolu basınının can suyu kesilmesin”

birgun.net -
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Hüner, Yeni Yargı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi