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11.07.2019
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter çöktü mü?

birgun.net birgun.net

Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları akşam saat 21.30 sıralarından itibaren Twitter’a uzun bir süre giriş yapamadı.

Twitter’a girmek isteyenler ‘Teknik sorun’ ekranıyla karşılaşırken aynı zamanda TweetDeck de kullanılamadı.

Twitter’a giren sosyal medya kullanıcıları “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz” ifadeleriyle karşılaştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sosyal medya ağında yaşanan sorunla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan da açıklama geldi. Facebook hesabından açıklama yapan Sayan, Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildirdi ve, “Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” dedi.

Geçen günlerde de uzun süre Instagram ve Facebook’a giriş yapılamaması gündeme oturmuştu.

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