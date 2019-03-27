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28.03.2019
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Twitter’da hesapları kilitleyen şaka

birgun.net birgun.net

Twitter’da viral olan şaka binlerce kullanıcının hesabını kitledi. Şakada “Renkli bir Twitter için doğum yılını 2007 olarak” değiştir deniliyor. Bunu yapınca Twitter, kullanıcıyı 13 yaşından küçük olarak etiketleyip hesabını kilitliyor.

Dünya genelinde Twitter’da hesap açma yaş sınırı 13.

Konuyla ilgili olarak Twitter, “Yeni renk şemalarının kilidini açmak için insanları, profillerinde Twitter doğum günlerini 2007 olarak değiştirmelerini yönlendirmeye çalışan bir şaka tespit ettik. Lütfen bunu yapmayın. Eğer yaparsanız, 13 yaşından küçük olduğunuz için hesabınız kilitlenir,” açıklamasını yaptı.

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