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27.06.2019
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Twitter’dan kural ihlali yapan siyasilere ‘uyarı etiketi’

birgun.net birgun.net

Sosyal medya platformu Twitter tarafından, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajlar paylaşarak şirketin ilkelerini ihlal eden siyasi kişi ve liderlerin ilgili gönderilerine uyarı etiketi konulacak.

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, bundan böyle siyasi kişi ve önemli liderlerin, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajları doğrudan silinmek yerine bu gönderilere uyarı etiketi konulacak. 

Açıklamada, uyarı etiketinin üzerine tıklandığında söz konusu kullanıcının hangi Twitter ilkesini ihlal ettiğine dair bilgilendirme çıkacağı, bir gönderinin (tweet) tamamıyla silinmesinin kamu çıkarına uymadığına inanıldığı için böyle bir yola gidildiği belirtildi.

Geçmiş tweetleri kapsamıyor

Uyarı etiketlerinin 100 binden fazla takipçisi olan her hükümet yetkilisi, siyasi aday ve benzeri kişilerin hesabına uygulanacağı ve geçmiş tweetleri kapsamayacağı kaydedildi.

Twitter’ın bu politika değişikliğinin ardından, Amerikan basınında Başkan Donald Trump’ın birçok ülkeye karşı Twitter’dan paylaştığı mesajlarının böyle bir eyleme yol açmış olabileceği yorumları yapıldı ancak Twitter’dan özellikle tek bir kişinin böyle bir değişikliğe neden olmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından zaman zaman İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere tehditler savurduğu mesajların yanı sıra bazı kişi ve gruplara yönelik hakaret içeren paylaşımlarla tepki çekiyor.

Kaynak:AA

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