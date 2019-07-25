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25.07.2019
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Tyler Boyd: Başka opsiyonlar vardı ama Beşiktaş’ı tercih ettim

Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, "Gerçekten harika bir kulübe geldim" dedi. Boyd, başka opsiyonlarının da olduğunu ancak Beşiktaş'ı tercih ettiğini söyledi.

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Saalfelden kasabasında sürdüren Beşiktaş’ta yeni transfer Tyler Boyd, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Boyd, “Gerçekten harika bir kulübe geldim. Çok büyük bir kulüp ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk geldiğim günden beri herkes bana kollarını açtı. Her şey çok güzel gidiyor. Burada Avusturya’daki koşullar da gayet güzel ve her şey müsait. Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Buraya ilk geldiğim günden itibaren hem takım arkadaşlarım hem de teknik ekip beni çok iyi karşıladı. Bana ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler” şeklinde konuştu.

“KENDİMİ BAŞKA OYUNCULARLA KARŞILAŞTIRMAK İSTEMİYORUM”

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yeni Visca’sı ile ilgili soru üzerine Boyd, “Burada tabi hocayla birlikte çalıştıkça onun oyun felsefesine ve benden beklentilerine alışmaya çalışıyorum. Kendimi başka oyuncularla karşılaştırmak istemiyorum” dedi.

“SAĞ YA DA SOL KANAT GİBİ HERHANGİ BİR TERCİHİM YOK”

Abdullah Avcı ne görev verirse onu yapacağını vurgulayan ABD’li oyuncu, “Pozisyonla ilgili sağ ya da sol taraf anlamında herhangi bir tercihim yok. Ama açık olarak oynamak isterim. Hocam ne görev verirse onu yapacağım. Benim öncelikli özelliklerim asist ve gol” diye konuştu.

“MUAZZAM BİR STADYUM”

Vodafone Park’ın muazzam bir stat olduğunu söyleyen Boyd, “Vodafone Park ile ilgili tabi burada olmak heyecan verici. Muazzam bir stadyum. Burada oynamak için hazırlanıyorum” şeklinde konuştu.

“ÇOK DOĞRU BİR TERCİH YAPTIM”

Başka kulüplerden de teklif aldığını söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, “Tabii ki Beşiktaş’tan teklif almak çok heyecan vericiydi. Başka opsiyonlar da vardı ama ben Beşiktaş’ı tercih ettim. Özgüvenim de yüksek. Çok doğru bir tercih yaptım” ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYONLUK BEŞİKTAŞ İÇİN TEK HEDEFTİR”

Beşiktaş’ta şampiyonluğun birinci ve tek hedef olduğunu ifade eden Boyd, “Burada şampiyonluğun Beşiktaş için her zaman birinci ve tek hedef olduğunu biliyorum. Beklentilerin olduğunun da farkındayım, iyi bir kadromuz var. Bu beklentilere karşılık vermek istiyoruz. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.

Boyd transfer süreci hakkında ise şunları söyledi:

“Tabi harika bir duygu. Az önce de söyledim, heyecan verici bir duygu ve süreç uzun sürdü. Ben de iş bitene kadar dolu dolu bir mutluluk yaşamadım. İş tamamlanınca da bu mutluluğu yaşadım. Gerçekten de burada olmak onur verici.”

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“QUARESMA’DAN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR”

Siyah-beyazlı takımda mevkisindeki diğer oyuncular olan Quaresma ve Lens hakkında ise Boyd, “Bahsettiğiniz oyuncular ikisi de çok iyi oyuncu ve insanlar. Çok kısa süredir birlikteyiz. Ricardo, çok kaliteli bir oyuncu. Bu rekabet takım için çok sağlıklı bir rekabet olacaktır. Ben gencim ve Ricardo’dan öğreneceğim çok şey var” açıklamasında bulundu.

Öte yandan MKE Ankaragücü’nden eski hocası Mustafa Kaplan ile ilgili ise Boyd, “Mustafa Kaplan bana forma şansı vermişti. Kendisine gelecekte şans diliyorum” dedi.

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