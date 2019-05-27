TYS’de yeni başkan Adnan Özyalçıner

Türkiye Yazarlar Sendikası yeni yönetimini belirledi. TYS’nin yeni Genel Başkanı Adnan Özyalçıner seçildi.

TYS 21. Olağan Kongresi İstanbul’da bulunan Mimarlar Odası Konferans Salonu’nda toplandı. ‘Dünyanın Bütün Kalemleri Birleşin Pankartı’ altında toplanan kongrenin divan başkanlığını Metin Celal Zeynioğlu üstlendi. Açılış konuşmasını yapan TYS Genel Başkanı Mustafa Köz, TYS’nin iki yıllık çalışma faaliyetleri hakkında bilgi verdi. TYS’ye kardeş yeni bir örgüt kurdukları bilgisini veren Köz “Dayanışma ve yan yana olmak bu dönemde önem kazandı. Kardeş örgüt dayanışma derneği faaliyetlerine başlıyor” dedi.

Kongrede meslek örgütü temsilcileri ve yazarlar da konuşmalar yaptı. TYS’nin eski genel başkanlarından Cengiz Bektaş, kongrede konuşma yaparken Ataol Behramoğlu ise mesaj yolladı. Cengiz Bektaş kongreyi kutlayarak “Kötülülere karşı en zor zamanlarda sendikamız önemli adımlar attı. Buralara gelmek de çok önemli” dedi.

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Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk yazarlar açısından uluslararası lisans gelirleri ve telif haklarının önemine değindi. Kocaeli’den kongreye katılan yazar Çetin Güzel ise sendikanın sadece İstanbul’da değil yerellerde de çalışmalara ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Konuşmaların ardından yapılan seçimle TYS’nin yeni yönetim kurulu belirledi. Tek listeyle girilen seçimde Adnan Özyalçıner başkanlığındaki yönetim kurulu Nalan Çelik, Cengiz Hakkı Zariç, Tahir Şilkan, Nilay Özer, Nihat Ateş, Nükhet Eren, İlhan Gülek ve Nuray Gök Aksamaz’dan oluştu.

KARANLIK GÜNLER

TYS Genel Başkan Adayı Adnan Özyalçıner yaptığı konuşmada, sendikanın 12 Mart Muhtırası sonrasının karanlık günlerinde kurulduğunu anımsatarak “Bugün de kitapların, filmlerin sansürlendiği, toplatıldığı, düşünceleri yüzünden, sudan bahanelere, yalan yanlış savlara dayandırılarak yazar arkadaşlarımızın, gazetecilerin, aydınlarımızın tutuklanarak hapse atıldıkları, hapiste oldukları karanlık/karartılmış günlerden geçiyoruz” dedi.

TYS’nin 45 yıllık bir mücadele birikimini yansıttığını dikkat çeken Özyalçıner, “Şimdi burada bulunan, bulunmayan bütün yazar arkadaşlarıma sesleniyorum: Siyasal, toplumsal, kültürel açıdan yüklendiğimiz/yüklenmek zorunda olduğumuz görevimizi sürdürmemizin biricik yolu örgütlü olmaktır. Sendikamızı maddi ve manevi açıdan destekleyerek güçlendirmeliyiz. Elbirliğiyle teker teker hepimiz! Çünkü kitaplar özgürleştikçe halk da özgürleşecektir! Çünkü düşünce özgürleştikçe yaşam da özgürleşecektir” şeklinde konuştu.