20.03.2019
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UBER davası ertelendi

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Fotoğraf: AA

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği’nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber’e erişimin engellenmesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan dava, bilirkişi raporu henüz gelmediği için 3 Temmuz’a ertelendi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, davacı Birleşik Taksiciler Derneği, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası vekilleri ile feri vekiller ve davalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. BV şirketinin vekili hazır bulundu. Duruşmada bir taksi sahibi olan Çiğdem Yılmaz adına avukatları da davaya feri müdahillik talebinde bulundu. 

Davacı avukatlar, dosyanın bilirkişiden dönmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Davalı Uber Limited avukatları da raporun beklenmesini ve Çiğdem Yılmaz’ın talebinin reddini istedi. Mahkeme, feri müdahillik talebinde bulunan Çiğdem Yılmaz’ın müdahil olmasının hukuki bir yararı olmadığından talebin reddine karar verdi.

Dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 3 Temmuz’a erteledi. Öte yandan, adliye önündeki meydanda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Duruşma için gelen Uberciler ve taksicileri polis ikiye ayırdı. Duruşma süresince sloganlar atan taraflar, davanın ertelendiğini öğrenince olaysız bir şekilde dağıldılar.

KaynakDHA

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