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31.05.2019
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UBER sürücülerinden Binali Yıldırım’a tepki

birgun.net birgun.net

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, sahurun ardından AKP İl Binası önüne gelen UBER sürücüleriyle görüştü. Kendisine tepki gösteren UBER sürücülerine Yıldırım, “Yarın çalışın, öbür gün gelin bana o işi konuşalım. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Sistemin yarından itibaren kapatılacağı ve sorunlarını aktararak mağdur olduklarını dile getiren sürücüler, kaçak duruma düşeceklerini belirtti.

Beş yıldır UBER’in Türkiye’de hizmet verdiğini belirten sürücüye karşı Binali Yıldırım ise, UBER’in yaklaşık bir yıldır vergi vermeye başladığını söyledi. Yıldırım, “Bunlar bu kararı şimdi almamıştı, bunlar bu kararı çok önce almıştı. Normalde bu kararı sizinle paylaşması gerekiyordu. Size karşı dürüst davranmadı. Bir yıl oldu vergi vermeye başladı. Ben olayı biliyorum, bana bir şey anlatmayın. Sizleri de biliyorum, adamları da biliyorum. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz” dedi.

“UBER’e 10 taksi kayıtlı”

Sürücüler adına Yıldırım ile konuşan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, ticari taksilerin kullandığı mobil uygulamanın UBER sistemi olduğunu, önerilmesi ya da geliştirilmesi halinde yerli yazılım kullanmak istediklerini belirtti.

Sürücüler, “Yedi katımız yolculuk yapıyorlar, UBER’i istemiyoruz diyorlar ama çağırın iki dakikaya sarı taksi burada. Şuanda minibüslerin yaptığı yolculuk haftada 10 bin, taksicilerin yaptığı ise haftada 70 bin. Şuanda 10 bin taksi plakası UBER’de kayıtlı” diye konuştular.

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Bu işe çözüm üretmek zorunda olduklarını dile getiren Binali Yıldırım, “Elin adamı karar vermiş, ‘çekileceğim’ diye. Yarın iki tane daha yanında adam getir, bu işlerle ilgili hazırlığınızı yapın, getirin bana. Arkadaşlar UBER var ya da yok, önemli değil. Siz bana lazımsınız. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde yaşayacağız, geleceğimiz de ortak, sevincimiz de ortak, üzüntümüz de ortak. Yarın çalışın, öbür gün gelin bana o işi konuşalım. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz,” şeklinde konuştu.

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