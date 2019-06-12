22.3 C
Istanbul
12.06.2019
Anasayfa DÜNYA Uber, uçan taksi için üç şehir belirledi

Uber, uçan taksi için üç şehir belirledi

birgun.net birgun.net

Uluslararası taşımacılık şirketi Uber, dünyadaki ilk ‘uçan taksi’ uygulaması için seçilen pilot şehirlerin Melbourne, Dallas ve Los Angeles kentleri olduğunu açıkladı.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Asya Uber Bölge Müdürü Susan Anderson, Avustralya’nın Melbourne, ABD’nin Dallas ve Los Angeles’in ‘uçan taksi’ (Uber Air) uygulamasında pilot kentler olarak seçildiğini, Melbourne’deki test uçuşlarının 2020’de, ticari uçuşların ise 2023 yılında başlayacağını açıkladı.

Avustralya pazarına girdikleri 2012 yılından bu yana taşıdıkları 3,8 milyondan fazla yolcunun, ülkede Uber’in benimsendiğini gösterdiğini ifade eden Anderson, uygulamanın Melbourne’ün ardından yakın bir zamanda ülkenin diğer şehirlerinde de başlatılacağını bildirdi.

Federal ve eyalet hükümetlerinden önemli oranda destek gördüklerini vurgulayan Anderson, “Avustralya hükümeti ulaşım ve gelecekteki taşımacılık teknolojisine, ileriye dönük bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu, benzersiz demografik ve coğrafi faktörlerin yenilik ve teknoloji kültürüyle birleştiğinde, Melbourne’ü Uber Air için mükemmel bir üçüncü pilot şehir yapıyor,” ifadelerini kullandı.

Dikey kalkış ve iniş teknolojisinin kullanıldığı küçük ve elektrikli uçaklarla başlatılması planlanan uygulamada, ilk etapta havaalanları, otoparkların çatıları ve mevcut helikopter pistlerinin kullanılması öngörülüyor.

İlginizi çekebilir:  Uber sürücüleri tepkili: Sistem kapandı, borçlar ve cezalar kaldı

Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA) tarafından 29 Aralık 2018’de yapılan açıklamada, “uçan taksi” uygulamasının oldukça güvenli ve uygulanabilir bir çözüm olduğu ifade edilerek sistemin başlatılması için herhangi bir engelin bulunmadığı belirtilmişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,599AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Uber, uçan taksi için üç şehir belirledi

birgun.net -
Uluslararası taşımacılık şirketi Uber, dünyadaki ilk 'uçan taksi’ uygulaması için seçilen pilot...
Devamını Oku

Otomotiv sektöründe daralma devam ediyor

HABER MERKEZİ -
Hükümet yetkililerinin ekonomideki tüm pozitif değerlendirmelerine rağmen rakamlar aynı fikirde değil. Tüm...
Devamını Oku

Doğu Anadolu’da 5 il için sağanak uyarısı

birgun.net -
 Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak...
Devamını Oku

Vergi rekortmeni yine yurttaşlar oldu

birgun.net -
Dilek Yeğin2018 yılının vergi rekortmenleri listesinin açıklanması...
Devamını Oku

Şirket kusursuz, ölen amir kusurluymuş

Seda Balmumcu -
Muğla’da, 6 yıl önce atık su istasyonunda 7 işçinin ölmesine ilişkin ek...
Devamını Oku

Her ay en az 5 çocuk iş cinayetinde ölüyor!

birgun.net -
Türkiye bir 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nü daha, artan çocuk...
Devamını Oku

ABD’den tehdit: Ya S-400 ya F-35

birgun.net -
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımını kınayan bir...
Devamını Oku

BJK TV kapatıldı: Onlarca kişi işten çıkarıldı

birgun.net -
Beşiktaş Yönetim Kurulu tarafından BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi ve bütün çalışanların...
Devamını Oku

Adana merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu

birgun.net -
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen IŞİD soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı olduğu öne...
Devamını Oku

Binali Yıldırım, tepkiler üzerine paylaşımını sildi

birgun.net -
İBB'nin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Karadenizlilere 'Pontus' yakıştırması yapan AKP'nin İBB...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi