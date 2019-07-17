Üç usta aynı sahnede

‘Üç Usta 1 Muhabbet Konserleri’ ile Arif Sağ rahatsızlığının ardından Sabahat Akkiraz ve Erdal Erzincan ile birlikte yeni projelerinin konserler dizisine 24 Temmuz’da Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosunda başlatıyor.

2017 yılında yapılması planlanan Üç Usta Bir Muhabbet konserleri Arif Sağ’ın rahatsızlığından dolayı ertelenmişti. Sabahat Akkiraz ve Erdal Erzincan uzun süredir birlikte akustik konserlerle dinleyenleri ile buluşuyordu. Bu eşsiz konserler dizisine artık Arif Sağ ile devam edecek olan Akkiraz ve Erzincan da ustaları ile aynı sahnede yeni bir repertuarı dinleyenlerine sunacak.

4 ŞEHİRDE 4 KONSER

24 Temmuz’da Antalya Konyaaltı Açıkhava tiyatrosunda başlayacak turne 25 Temmuz’da Denizli Açıkhava, 30 Temmuz’da İzmir Kültürpark Açıkhava ve 31 Temmuz’da Altınoluk Amfi Tiyatoda nihayetlenecek. Konser duyurusunda şunlar paylaşıldı;

“Anadolu müziğinin kuşkusuz son elli yılının sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da 3 ustası ilk kez aynı sahnede olacak. 3 usta 1 muhabbet projesi Arif Sağ, Sabahat Akkiraz ve Erdal Erzincan’ı aynı sahnede akustik ve yeni repertuar ile biraraya getiriyor. Türkülerin, deyişlerin ve bağlamanın engin denizinde bu 3 usta, yıllarca unutulamayacak ve tekrarlanamayacak konserler dizisinde dinleyicileri ile buluşacak. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın.”