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26.07.2019
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Uçağı değil teklifi iade ettiler

CHP Grup Başkanvekilleri’nin Katar Şeyhi’nin Cumhurbaşkanı’na hediye ettiği 500 milyon dolarlık uçağın iade edilmesine yönelik Kanun teklifi, Meclis Başkanı Şentop tarafından “kaba ve yaralayıcı” gerekçesiyle iade edildi. Şentop’a tepki gösteren CHP’li Özel, “Teklif, Saray’ın talimatı sonucu iade edildi” dedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Grup Başkanvekilleri’nin hazırladığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Katar şeyhi tarafından hibe edilen lüks uçağın iadesini öngören Kanun Teklifi’ni işleme almayarak 10 ay sonra iade etti.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, 27 Eylül 2018’de TBMM Başkanlığı’na Katar şeyhinin hediye ettiği 500 milyon dolarlık uçağa yönelik bir Kanun Teklifi sundu. Cumhurbaşkanlığı Filosu’na hibe olarak verilen uçağın iadesini öngören teklifin işleme alınmasını bekleyen Grup Başkanvekilleri, olumsuz yanıt aldı.

10 ay boyunca teklifi bekleten Şentop, CHP Grup Başkanvekilleri’ne gönderdiği yazıda, teklifi iade gerekçesi olarak, “Teklifiniz başkanlığımızca incelenmiştir. TBMM İçtüzüğü’nün 67’nci maddesinde Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözlerin varlığı halinde söz konusu yazı veya önergenin düzeltilmesi için sahibine geri verilmesi öngörülmüştür. Yapılan incelemede yazı ekinde yer alan ilgi kanun teklifinin genel gerekçe kısmında yer alan ‘… devletimizin ve ülkemizin bekasından sorumlu tek kişinin şahsi kullanımı için lüks uçak almanın peşine düşmesi…’ şeklindeki ifadeler İçtüzük hükmü çerçevesinde değerlendirilmiştir. Söz konusu Kanun Teklifi, genel gerekçe kısmının İçtüzüğe uygun olarak yeniden düzenlenmesi halinde işleme alınacaktır” ifadelerini kullandı.

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KABUL EDİLECEĞİNDEN ÇEKİNDİLER

Uçağın iade edilmesini beklerken önergelerinin iade edildiğini ve bu durumun muhalefet yapma haklarına müdahale niteliğinde olduğunu ifade eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,  “Meclis aritmetiğini hesaba katarak teklifimizin Genel Kurul’da kabul edilebileceğinden çekinen AKP, teklifimizi Meclis tatile girene kadar bekletmiş, Meclis tatile girdikten sonra bu yazıyı tarafımıza göndermiştir. Bu, yasama hakkını kısıtlayan bir karar olduğu kadar, muhalefet yapma biçimini kalıplara sokmaya çalışan bir girişimdir. Konuyu yeni yasama döneminde TBMM’de gündeme getirmeye devam edeceğimizi ve uçağın iadesi yönündeki Kanun Teklifimizin TBMM’de görüşülmesini sağlayacak adımları atacağız” dedi.

SARAY’IN TALİMATI

Teklifin 10 ay boyunca bekletildiğine dikkati çeken Özel, “10 ayda Meclis bürokrasisi, bu teklifi işleme koyup koymamaya karar veremiyor ve saraydan talimat bekliyor. Bize gönderilen iade yazısı, bu talimatın sonucudur” dedi. 

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