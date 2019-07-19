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19.07.2019
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Uçak out otobüs in

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Baran Döner

Ekonomik krizle birlikte uçak fiyatları cep yakmaya başladı. AKP’nin sürekli övündüğü uçak yolcu sayısı da bu dönemlerde düştü.

Yurttaşlar tekrar otobüsleri tercih etmeye başladı. İstanbul’un Alibeyköy ilçesinde bulunan cep otogarında yurttaşlarla ekonomik kriz, bilet fiyatları ve İstanbul Havalimanı hakkında konuştuk. Yurttaşlar, ülkede ekonomik kriz yaşandığını bu nedenle otobüs yolculuğunu tercih ettiklerini söyledi.

İstanbul Havalimanı’nın kendisini memnun etmediğini ifade eden Mühendis Ender Karakoç “Tabii uçak bilet fiyatları çok pahalı olduğu için genellikle otobüs kullanmayı tercih ediyorum. İstanbul Havalimanı da beni asla teşvik etmiyor. Çünkü İstanbul’a gelmek için yeni havalimanına gidip sonra merkeze gelmek tam bir kâbus. Uçak kullanacağım zaman Sabiha Gökçen Havalimanı’nı tercih ediyorum” dedi. Emekli memur Mürvet Demirci ise “Tanıdığım birçok insan İstanbul Havalimanı’ndan memnun değil. Birtakım hizmetler bütünüyle eksik kalmış. Bilet fiyatları da çok pahalı” diye konuştu.

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Ekonomik krizin de etkisiyle artan fiyatlardan yakınan yurttaşlar, mazot ve benzin pahalandığı müddetçe firmaların da zam yapmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar. Yurtdışında yaşayan Turgut Çalım “Her şey sonuçta akaryakıta endeksleniyor. Taşımacılık ve gıda gibi sektörler bunun üzerinde dönüyor. Dışardan bakınca Türkiye’nin iyiye gitmediğini görebiliyorsunuz. Türkiye hızla öz kaynaklarını tüketti. Tamamen dışa bağımlı bir ülke haline geldi” şeklinde konuştu.

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