‘Uçan asker’ Manş Denizi’ni geçemedi

Bastille Günü törenlerinde kaykayıyla “uçan” Fransız mucit Franky Zapata, İngiltere’yle Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni geçmeyi denemesinde başarısız oldu.

İngiltere ve Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni kaykayıyla geçme denemesi yapan Zapata’nın hedefine ulaşamadığı açıklandı. Fransa’nın kuzey kıyısındaki Sangatte’de bilimkurgu filmlerini aratmayan sahneler yaşatan ve tırmandığı bir platformdan havalanan 40 yaşındaki Zapata, yarı yolda yakıt ikmali için alçalmak isterken denize çakıldı.

Sözcüsü Anna Vanekas, Zapata’nın sağlık durumunun iyi olduğu, denemenin de iptal edildiğini söyledi.

Eski bir jet-ski şampiyonu olan Zapata bu denemesini Manş Denizi’ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot’nun tarihi uçuşunun 110. yıl dönümüne denk getirmişti.