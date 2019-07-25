23.4 C
Istanbul
25.07.2019
Anasayfa GÜNCEL 'Uçan asker' Manş Denizi'ni geçemedi

‘Uçan asker’ Manş Denizi’ni geçemedi

birgun.net birgun.net

Bastille Günü törenlerinde kaykayıyla “uçan” Fransız mucit Franky Zapata, İngiltere’yle Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni geçmeyi denemesinde başarısız oldu.

İngiltere ve Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni kaykayıyla geçme denemesi yapan Zapata’nın hedefine ulaşamadığı açıklandı. Fransa’nın kuzey kıyısındaki Sangatte’de bilimkurgu filmlerini aratmayan sahneler yaşatan ve tırmandığı bir platformdan havalanan 40 yaşındaki Zapata, yarı yolda yakıt ikmali için alçalmak isterken denize çakıldı.

Sözcüsü Anna Vanekas, Zapata’nın sağlık durumunun iyi olduğu, denemenin de iptal edildiğini söyledi.

Eski bir jet-ski şampiyonu olan Zapata bu denemesini Manş Denizi’ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot’nun tarihi uçuşunun 110. yıl dönümüne denk getirmişti. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,577AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

‘Uçan asker’ Manş Denizi’ni geçemedi

birgun.net -
Bastille Günü törenlerinde kaykayıyla "uçan" Fransız mucit Franky Zapata, İngiltere'yle Fransa'yı ayıran...
Devamını Oku

“Deprem raporu neden kamuoyu ile paylaşılmıyor?”

BİRGÜN İZMİR -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, binalarının depreme dayanıksız...
Devamını Oku

Silahlanma harcamalarına tepki: S-400, F-35 değil; iş-ekmek-özgürlük istiyoruz

BİRGÜN İZMİR -
NEVZAT ÇAĞLAR TÜFEKÇİTürkiye ekonomisinin kriz içinde olması, çalışanların...
Devamını Oku

Josef de Souza İstanbul’da

birgun.net -
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, İstanbul'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Brezilyalı...
Devamını Oku

Ethem Onur Bilgiç, en iyi 100’ün içinde

birgun.net -
İllüstratör Ethem Onur Bilgiç büyük bir başarıya imza atarak dünya çapında...
Devamını Oku

Afganistan’da askeri karakola saldırı: 20 kişi hayatını kaybetti

birgun.net -
Afganistan'ın Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesinde askeri karakola saldırı düzenlendi.
Devamını Oku

Yavru carettaların zorlu yolculuğu başladı

birgun.net -
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Antalya'nın Kemer ilçesindeki ünlü Çıralı...
Devamını Oku

200 liranın acıklı hikayesi Twitter’da gündem oldu

birgun.net -
200 Türk Lirası 10 yılda yüzde 60,5 değer kaybetti. Bu süre zarfında...
Devamını Oku

AYM Başkanı’ndan tepki: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesi'nin...
Devamını Oku

Hamile kediyi pitbullun ağzına atan çocuklar ifade verdi: Ben seni vursam bile üzülmem kediye mi üzüleceğim?

birgun.net -
Adana'da "Çıtır" isimli hamile kediyi sokakta yakalayıp pitbullun ağzına atan ve parçalanmasını...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi