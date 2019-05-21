Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 23 Mayıs ve 30 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek. Festivalin 22’inci yılına özel bu yıl bütün kategorilerde iki kadın sinemacı ödüllendirilecek.

Bu yıl onur ödülüne Ayla Algan ve Sumru Yavrucuk layık görüldü. Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nün sahibi Meltem Cumbul ve Pelin Esmer oldu. TEMA Ödülü’nü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Genç Cadı Ödülü’nü ise Gözde Çığacı kazandı.

Bu yıl dünyanın dört bir yanından bin 721 kadın yönetmen, çektikleri filmleri ile Uçan Süpürge’ye başvurdu. Bu sayı, festivalin 22 yıllık tarihine bir rekor olarak geçti.

Seçici kurul, festival seyircileri için 140 filmlik bir seçki hazırladı. Suriyeli üç kadının hikayesini anlatan Sarah Fattahi’nin ‘Chaos’u, çocuk esirgeme kurumundaki 9 yaşındaki Benni’ye odaklanan Nora Finscheidt’ın ‘System Crasher’ı ve Verida adlı genç kızın hayat yolculuğunu nakleden Michela Occhipinti’nin ‘Flesh Out’u bu yılın öne çıkan filmleri arasında.

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‘Her Biri Ayrı Renk’ bölümündeki filmler ise Belçika, Norveç ve Hindistan’dan Uçan Süpürge’ye gelecek olan Fipresci jüri üyeleri tarafından izlenecek ve bu yılın ödülü belli olacak. Festivalde uzun metraj filmlerin yanı sıra belgeseller, kısa filmler ve canlandırma filmleri yer alıyor.

Beş kıtadan kadın filmleri festivalleri de Uçan Süpürge ile dayanışma için Ankara’da olacak:

Kanada’dan Female Eye Film Festivali

Fransa’dan Films Femmes Mediterrannee Film Festivali

Almanya’dan Berlin Feminist Film Festivali

Lübnan’dan Beyrut Uluslararası Film Festivali

Hindistan’dan IAWART Asya Kadın Filmleri Festivali

Portekiz’den Porto Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

İsveç’ten Stockholm Feminist Film Festivali

Şili’den Femcine Festivali

Uganda’dan Celebrating Womanhood Film Festivali

Ruanda’dan Urusaro Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

Kenya’dan Udada Festivali

İspanya’dan Barcelona Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

Filmlerin gösterim yerleri ve bilet ücretleri de dâhil olmak üzere festival hakkında daha fazla bilgiye Uçan Süpürge’nin web sitesinden ulaşılabiliyor.