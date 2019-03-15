23-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali detayları Ankara’da Uçan Süpürge Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Toplantıda basın mensuplarına kendi sinema ile tanışma hikâyeleri soruldu.

İlk olarak 1998 yılında başlayan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl 22.kez düzenleniyor.

Bu yılki festivalde Bilge Olgaç Başarı Ödülü Pelin Esmer ve Meltem Cumbul’un olurken, Onur Ödülü ise Sumru Yavrucuk ve Ayla Algan’a verilecek.

Bu yılın teması “Hikayem 22.0” olarak açıklanırken, festivalde 5 kıtadan kadın film festivalleri, Türkiye’deki kadın yapımcı ve yönetmenlerle buluşacak.

Sinemada kadın emeğini görünür kılmak amacıyla kurulan Uçan Süpürge Vakfı, eşitlik vurgusu yaparken, bu yıl 1721 film başvurusunun rekor olduğunu belirtti. Festival ekibi, seçici kurulun filmleri seçme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Bu yıl yapılan bir diğer yenilik ise yalnızca Çankaya değil, Ankara’nın 25 ilçesinde Uçan Süpürge etkinliklerinin yapılacağı oldu.

Genç Cadı Ödülü ise son bir yıl içerisinde Türkiye’de çekilmiş filmler içinde kadınlar arasındaki eşitsizliğe başkaldıran kadınlar arasından üniversite öğrencilerinin oylamalarıyla seçilecek. Seçimler hâlâ devam ediyor.