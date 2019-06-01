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01.06.2019
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Uçan Süpürge: Kadınlar Vardır

ÖYKÜ ÖZFIRAT ÖYKÜ ÖZFIRAT

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali geçen gün Büyülü Fener’de kapanış töreni gerçekleştirdi. Tören festival sürecinde yapılanlara dair görüntülerle başladı. Ardından seçici kurul üyeleri başta olmak üzere festivale destek olanlara ve basına teşekkür plaketleri verildi.

Uçan Süpürge’nin bu yılki FIBRESCI ödülü ise Mania Akbari’nin ‘Ben Bedenim ve Ülkem’ filmine gitti. Ödülü alan Akbani “Bu ödülü Türkiye’deki, İran’daki ve tüm dünyadaki kadınlara ithaf ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uçan Süpürge Vakfı kurucularından Halime Güner, “Uçan Süpürge 23 yaşında, festival 22 yaşında. Ama daha bugünden 25. yıl hazırlıklarımız için çalışmaya başladık” dedi. Güner sözlerine, “Kimse bize size destek olmuyoruz, artık bu festivali yapamazsınız diyemez, çünkü kadınlar var” diye devam etti.

Tören tüm festival ekibinin sahneye çıkıp ‘Kadınlar Vardır’ eşliğinde veda etmesiyle sona erdi. Ardından katılımcılar bu yılki ödülü alan ‘Ben Bedenim ve Ülkem’ filmini izledi.

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