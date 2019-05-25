Uçan Süpürge’de ödüller gecesi

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, geçen gün Devlet Opera ve Bale Sahnesi’nde gerçekleşen görkemli bir açılışla başladı. Festivalin bu yılki açılış töreninin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar yaptı.

Tören, bu yıl kaybettiğimiz isimlerin anılmasıyla başladı. Törende festivale 44 ülkeden gelen rekor 1721 film başvurusuna dikkat çekilerek tüm ülkeler tek tek sayıldı. Ardından festival destekçilerine teşekkür edilerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl destekçi olmasına dikkat çekildi. Törende Yetkin Dikinciler’e de sürpriz yapılarak 7 yıldır ödülü sunduğu için kendisine de ödül takdim edildi.

‘CADI OLMAK ÇOK GÜZELMİŞ’

Festivalin merak edilen ‘Genç Cadı’ oyuncu ödülü ise yönetmen Sefa Öztürk’ün ‘Güven’ filminde oynayan Gözde Çığacı’ya verildi. Ödülü Şencan Güleryüz’ün elinden alan Gözde Çığacı konuşmasına çok heyecanlı olduğunu belirterek başladı. “Ben hiçbir zaman evin prensesi olmadım, çünkü ben hep evin cadısıydım” diyen Çığacı “Özgürlüğün nasıl bir duygu olduğunu, özgür yetişmenin nasıl bir duygu olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı. Anne ve babasına teşekkür eden Çığacı, sözlerini “Cadı olmak çok güzelmiş” diyerek tamamladı.

YAVUZ ÖZKAN UNUTULMADI

Bu yıl festivalin Tema Ödülü’nü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı aldı. Festival’de ‘Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’ni Pelin Esmer ve Meltem Cumbul aldı. Ayşenil Şamlıoğlu’nun elinden ödülünü alırken Pelin Esmer, “Bu ödülü dün kaybettiğim hocam Yavuz Özkan’a teşekkür olarak alıyorum. Çünkü Yavuz bey olmasaydı, tamamen kendi imkânlarıyla o sinema atölyesini açmasaydı, ben sinemaya hangi yollarla girerdim bilmiyorum. Atölyenin ilk öğrencilerindenim” ifalerini kullandı. Ödülünü yönetmen Mania Akbari’den alan Meltem Cumbul ise, “Bu ödülü ben, 1994 yılında sinemaya ilk adımımı attığım film Bir Sonbahar Hikâyesi’nin senaristi ve yönetmeni Yavuz Özkan için almak istiyorum” dedi.

İlginizi çekebilir: Maksatlı Makastar: Bir ret kitabı

ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Festivalin bu yılki Onur Ödülü sahipleri ise Sumru Yavrucuk ve Ayla Algan oldu. Sumru Yavrucuk ödülünü, Meena Karnik’in elinden aldı. Ödülü alırken Yavrucuk, “Burada olmak benim için çok değerli bir şey. Çünkü bundan tam 40 yıl önce, konservatuvarda şan bölümünde öğrenciyken ilk kez burada sahne aldım. Bu salon benim kutsalım oldu” ifadelerini kullandı. Ayla Algan’a ödülünü FIPRESCI üyesi Sarah Skoric takdim etti. Algan teşekkür konuşması yaparken salonda büyük bir coşku yaşandı.

Tören Birsen Tezer’in sahne almasıyla sonlandı. Birsen Tezer “Tüm sponsorsuzluğa rağmen bu sene 22. yılını gerçekleştiren Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde yer almaktan mutluluk duyuyoruz” diyerek kadın dayanışması adına gurur duyduğunu belirtti.

FESTİVALİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Aldığı ödül ve festival üzerine BirGün’e konuşan Sumru Yavrucuk, “Kadınların elinin değdiği her şey sanatı da güzelleştiriyor. Sanat ve kadın zaten dünyaya çok iyi gelen bir şey. Küçük bir bütçeyle, birkaç kişiyle başlayan festival, uluslararası anlamda çok ciddi ivme kazandı. Bu tabii beni çok mutlu ediyor bir sinemacı olarak. Ve burada da ödül alıyorum” ifadelerini kullandı.

Törene ödül takdim etmek için gelen Ayşenil Şamlıoğlu ile konuştuğumuzda ise “Kadın filmlerinin ve kadın dayanışmasının bu kadar önde taşındığı bir işin varlığı hele hele bu ülkede, bu kadar istikrarlı varlığı insanı ürpertiyor. Hiç kolay değil bu hazırlığı yapmak. Nelere mal olduğunu, nasıl bir emek gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Bu yüzden beni o kadar heyecanlandırıyor ki. Bu festivalde her adımında bir damla emeği olan herkesi yürekten tebrik ediyorum, çok önemli” dedi.