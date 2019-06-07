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07.06.2019
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Ücretlinin filesi boşaldı

Ücretler gıda ürünlerindeki fiyat artışı karşısında eriyor. Peki resmi enflasyon kadar zam alarak maaşı 2 bin 500 lira olan ücretli ne kadar maaş almalıydı? BİSAM raporu çarpıcı verilerle dolu

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Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi Haziran ayı alım gücü araştırması raporu’nu yayımladı. Rapora göre ücretlilerin alım gücü gıda ürünleri karşısında yüzde 8 erirken, soğan ve patates gibi bazı ürünlerde ücretlinin sepeti neredeyse boşaldı. Rapordan dikkat çeken o bölümleri derledik.

Resmi enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artış gösterirken, gıda fiyatlarındaki artış yüzde 28,4 oldu. Buna göre bir önceki yıla göre ücreti resmi enflasyon oranında artan bir ücretli geçen yılın aynı ayına göre gıda karşısında alım gücünü reel olarak yaklaşık yüzde 8 oranında kaybetti. Ücretli, madde bazında alım gücünü en çok sarımsak ve patateste yüzde 40 oranında kaybederken, domateste alım gücü kaybı yüzde 32, patlıcanda yüzde 30, kuru soğanda yüzde 30, tavukta yüzde 24 oldu. Buna göre ücretli bayram alışverişinden geçen seneye göre 5 kg patates yerine 3 kg patates, 3’er kg domates ve patlıcan yerine 2’şer kg domates ve patlıcan, 1 kg tavuk eti yerine 750 gr tavuk eti ile dönmek zorunda kaldı. Ücretli madde gruplarına göre de alım gücünü büyük oranda yitirdi. Alım gücü kaybı ekmek ve tahıllarda yüzde 4.6, ette yüzde 4.1, süt, peynir ve yumurta grubunda yüzde 2.1, katı ve sıvı yağlarda yüzde 2.9, meyvelerde yüzde 11, sebzelerde yüzde 23 oldu. Alım gücü artışı yaşanan gruplar ise yüzde 1.3 ile balık, yüzde 0.6 ile “Şeker, reçel, bal, çikolata ve şekerlemeler” grubu oldu.

Peki ücretlinin gıda ürünlerindeki fiyat artışı karşısında alım gücünü koruyabilmesi için maaşının ne kadar olması gerekiyordu? Raporunda bu araştırmayı da yapan Birleşik Metal İş’in sonuçları şu şekilde gerçekleşti,

Bu yıl enflasyon oranı kadar zam alarak maaşı 2 bin 500 lira olan ücretli, alım gücü kaybına uğramamak için aşağıdaki maaşı almalıydı.

Sebzeler: 3 bin 242 TL

Meyveler: 2 bin 822 TL

Ekmek ve tahıl ürünleri: 2 bin 621 TL

Et: 2 bin 600 TL

Süt ve Süt ürünleri: 2 bin 554

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