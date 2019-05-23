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23.05.2019
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Uçurumdan düşerek kaybolan AA muhabirinin cenazesi bulundu

Bayburt'ta uçurumdan düşerek yuvarlanan ve haftalardır cenazesi aranan AA muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cenazesi bulundu.

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Bayburt’ta uçurumdan düşerek kaybolan gazeteci Abdülkadir Nişancı’nın cenazesi dere yatağında bulundu.

Trabzon sınırında, ‘dünyanın en tehlikeli yolu’ seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarındaki yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşüp, kaybolan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı’nın 14 gün sonra, dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Bayburt- Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı’nda, 10 Mayıs’ta, kar yüzünden kapanan Derebaşı virajlarında yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düştü. Gözden kaybolan Nişancı’ya ulaşılması için çalışma başlatılmıştı.

Arama çalışmalarının 7. gününde, arama ekibinden 2 asker suya kapılarak yaşamını yitirmişti.

Kamera ve fotoğraf makinesi ile ayakkabılarının teki bulunan Nişancı için bölgede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dalgıçlar, arama çalışması yürüttü. Olaydan 14 gün sonra Nişancı’nın, düştüğü noktanın yaklaşık 4 kilometre uzağında, dere yatağındaki kayaların arasında cansız bedenine ulaşıldı.

Nişancı’nın cenazesi ekiplerce kıyıya çıkarıldı ve ağabeyi tarafından teşhis edildi.

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