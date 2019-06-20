22.1 C
Istanbul
21.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Uçuş seferlerine seçim etkisi: Doluluk oranı yüzde 90'a yaklaştı

Uçuş seferlerine seçim etkisi: Doluluk oranı yüzde 90’a yaklaştı

birgun.net birgun.net

Türk Hava Yolları, 23 Haziran’da yapılacak seçim öncesinde İstanbul varışlı seferlerde yüzde 87,4 doluluk oranına ulaştı.

THY’den yapılan açıklamada, söz konusu seçim öncesinde İstanbul varışlı seferlerde yüzde 87,4 doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi. 

Açıklamada, İstanbul’da operasyonların, hareket merkezi İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürdürüldüğü, 20, 21, 22 ve 23 Haziran’da İstanbul kalkış ve varışlı toplam 4 bin 939 seferde 738 bin 413 yolcu taşınacağı bildirildi. 

İlginizi çekebilir:  Gezici Araştırma, anket sonuçlarını açıklamayacağını duyurdu

Dört günlük sayılar incelendiğinde, İstanbul’a gelen 382 bin 22 yolcu sayısının, İstanbul’dan ayrılan 356 bin 391 yolcu sayısına göre fazla olmasının dikkati çektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

“Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul Havalimanı’nda başarılı bir operasyona imza atarak yüzde 85’in üzerinde doluluk oranına ulaşan Türk Hava Yolları, seçimi de kapsayan 20-23 Haziran tarihleri arasında yeni evinde yüzde 87’nin üzerinde doluluğa ulaştı ve bu süreçte bin 978 kalkış, bin 992 varış seferi icra edecek. Yolcu sayısının ve doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor.” 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,725AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Erdoğan’dan İmamoğlu’na tehdit: Cezası belli bir süreyi aşarsa başkanlığı düşecektir

birgun.net -
AKP' Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya ve TV...
Devamını Oku

HDP’den AA ve İHA’nın servis ettiği ‘Abdullah Öcalan’ haberine yalanlama

birgun.net -
Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran seçimleri için HDP'ye yönelik "Tarafsız kalın" çağrısı yaptığı...
Devamını Oku

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

birgun.net -
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Yıldırım’a ‘Sayıştay raporu’ yanıtı

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na Çatalca...
Devamını Oku

Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor ile anlaştı

birgun.net -
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Adriano'dan boşalan sol bek mevkisine...
Devamını Oku

Binlerce İBB personeli AKP adına sandık müşahidi yapıldı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iştirak şirketlerinde çalışan personel ve taşeron işçiler 23 Haziran seçimleri...
Devamını Oku

ABD Senatosu’ndan ‘Suudi Arabistan’ kararı

birgun.net -
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını...
Devamını Oku

İran: ABD’nin saldırganlığını BM’ye taşıyacağız

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD ile savaş istemediğini ancak İran'ın sınırlarını,...
Devamını Oku

Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin kişi bedelliden yararlanacak

birgun.net -
Askerlik süresini altı aya indiren, bedelli askerliği kalıcı hale getiren yeni askerlik...
Devamını Oku

ABD: S-400’ler üzerinden Türkiye’ye yaptırım uygulamak geçerli bir seçenek

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasıyla ilgili bir açıklamada...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi