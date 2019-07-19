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20.07.2019
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UEFA Fenerbahçe’ye verdiği cezaları açıkladı

birgun.net birgun.net

UEFA kararını Fenerbahçe’ye iletti. Avrupa kupalarından men cezası yok. Sarı lacivertli kulübe Finansal Fair Play çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

UEFA’dan Fenerbahçe’ye men cezası yok, FFP doğrultusunda çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

FENERBAHÇE’YE NE CEZA VERİLDİ?

İşte o yaptırımlar:

2 milyon euro para cezası ve 23 futbolcu kısıtlaması getirildi.

UEFA, Fenerbahçe’ye 2021-2022 sezonlarında pozitif transfer bakiyesi (Aldığından çok satması gerekiyor) zorunluluğu getirdi.

Fenerbahçe, mevcut borcunu 15 Ekim 2019’a kadar yapılandırırsa, UEFA tarafından verilen 2 milyon euroluk ceza 1 milyon euroya indirilecek.

Fenerbahçe 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında transfer bakiyesinde artıya geçmezse, yeni transferlerini UEFA kadrosuna dahil edemeyecek.

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