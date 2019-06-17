UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş’ın sahası Vodafone Park’ın 14 Ağustos’ta ev sahipliği yapacağı UEFA Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa sunulacak.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasındaki karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenlerin başvuruları, yarın TSİ 15.00’ten itibaren “uefa.com/tickets” internet sitesi üzerinden alınacak.

Beşiktaş’ın sahası Vodafone Park’ta 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçın biletleri, 3 farklı kategoride 50 ile 150 avro arasında fiyata satılacak.

Temmuz ortasında yapılacak bilgilendirme sonucu başvurusu onaylanan kişiler, 10 gün içinde ödeme yaparak biletini alabilecek.

Tribünlerin yüzde 78’i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrılacak.

Başvuru sayısının, kapasiteyi aşması durumunda bilet sahipleri kurayla belirlenecek.