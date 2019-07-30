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30.07.2019
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UEFA’dan ‘gelecek vadeden 50 futbolcu’ listesi

birgun.net birgun.net

UEFA, gelecek sezon çıkış yapması beklenen 50 futbolcuyu açıkladı. UEFA editörleri tarafından hazırlanan listede Ozan Kabak, Yunus Akgün ve Güven Yalçın da yer aldı.

UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamada listeye giren üç Türk oyuncudan da övgü dolu sözlerle bahsetti. Galatasaray’ın 19 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün için, “İki ayağını da kullanabilen kanat oyuncusu, iyi bir ilk dokunuşa ve oyun görüşüne sahip. Ara transfer döneminde Anderlecht’e transferi söz konusuydu ayrıca Lazio ile de adı anılmıştı” ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl ara transfer döneminde Galatasaray’dan Alman ekibi Stuttgart’a transfer olan 19 yaşındaki Ozan Kabak için ise, “Sağ ayaklı savunma oyuncusu, Galatasaray ile 2018-2019 sezonuna en iyi başlayan oyunculardan biriydi. 12 milyon Euro’ya Stuttgart’a transfer olduktan sonra da yaz transfer döneminde Schalke 04’e katıldı” denildi.

UEFA, Beşiktaş ile geçen sezon iyi bir çıkış yakalayan 20 yaşındaki Güven Yalçın hakkında da, “Güçlü fiziği ve golü kovalayan yapısı ile genç forvet, Beşiktaş forması ile iki kez hat-trick yapma başarısı gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

Listede ayrıca, geçen hafta Fenerbahçe’den İtalya Serie A takımı Napoli’ye transfer olan 19 yaşındaki Eljif Elmas da yer aldı. Genç futbolcu için, “Kuzey Makedonyalı oyuncu Fenerbahçe’ye iyi bir şekilde hizmet ettikten sonra etkileyici bir performans göstererek Haziran ayında Napoli’ye transfer oldu” yorumu yapıldı.

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