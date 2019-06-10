Uğur Dündar’dan ‘İsmail Küçükkaya’ paylaşımı

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki tartışma programı için daha önce ismi geçen Uğur Dündar, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünü sosyal medya hesabından yorumladı.

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İsmail Küçükkaya’yı kutlayan Dündar, “Tarihi açık oturumda moderatörlük görevini üstlenecek olan @KucukkayaIsmail kardeşimi kutluyor, E.İmamoğlu-B.Yıldırım buluşmasının demokrasimiz için güzel gelişmelerin başlangıcı olmasını diliyorum” dedi.

Tarihi açık oturumda moderatörlük görevini üstlenecek olan @KucukkayaIsmail kardeşimi kutluyor,

E.İmamoğlu-B.Yıldırım buluşmasının demokrasimiz için güzel gelişmelerin başlangıcı olmasını diliyorum. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) June 10, 2019

YILDIRIM, “UĞUR DÜNDAR YÖNETSİN” DEMİŞTİ

AKP’li Binali Yıldırım, İmamoğlu ile tartışma programı için Uğur Dündar ismini önermişti.

Dündar ise, “Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.