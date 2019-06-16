Uğur Dündar’dan ortak yayın için ilk yorum

Binali Yıldırım’ın moderatör olarak önerdiği gazeteci Uğur Dündar, Türkiye’yi ekran başına kilitleyen ortak yayın için değerlendirmede bulundu. Dündar, adaylara tanınan 3 dakikalık sürenin kısa olduğunu belirtti.

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Gazeteci Uğur Dündar, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünü yaptığı ortak yayın için şu değerlendirmede bulundu:

“Büyük buluşmanın ilk bölümünden edindiğim izlenim: Konuşmacılar için tanınan 3’er dakikalık süreler kısa kalıyor. Daha uzun tutulmalıydı!.. Bu ABD de uygulanan şova dayalı bir format! Bize uygun değil. İmamoğlu,enerjisi,yoksullukla mücadele vaadleri,’Neden başkan olmalıyım’ sorusuna verdiği cevapla göz doldurdu. Yıldırım şapkadan beklenen tavşanı çıkaramadı! Küçükkaya tarafsız. İzlemeye devam.”

Büyük Buluşma'nın ilk bölümünden edindiğim izlenim:

Konuşmacılar için tanınan 3'er dakikalık süreler kısa kalıyor.

Daha uzun tutulmalıydı!.. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) June 16, 2019